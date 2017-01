Trappistenbrouwerij gaat afvalwater hergebruiken

In samenwerking met Waterschap De Dommel en bouwbedrijf M.J. Oomen wil Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven op haar eigen terrein de eerste biomakerij van Nederland realiseren.

Via een kas met micro-organismen en siergewassen wil de abdij haar afvalwater biologisch zuiveren om het weer te hergebruiken. De monniken in deze abdij brouwen namelijk La Trappe en voor de productie van 1 liter bier is 6 liter water nodig. Een biomakerij kan het afval- en proceswater lokaal zuiveren om het daarna te hergebruiken als spoel- en proceswater voor de brouwerij of irrigatiewater voor de plantenkwekerij.

Kas voor planten, visteelt en hopteelt

Deze biomakerij is een plantenkas, waarbij een mix van planten met de wortels in het afvalwater hangt. De wisselwerking tussen de micro-organismen in het water en die op de wortels zorgt voor de zuivering. Daarnaast vindt in een gekoppelde 2e kas biologische visteelt en hopteelt plaats. Verder wordt slib uit de kas geschikt gemaakt als compost voor de kwekerij. In een later stadium worden ook de resterende fosfaten en voedingsstoffen uit het slib teruggewonnen.

Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot

Bouw kas in 2017

Deze biomakerij maakt ook nieuwe initiatieven mogelijk, zoals een botanische tuin en educatie- en ontmoetingsgelegenheid. VolkerWessels-dochterbedrijf M.J. Oomen bouwt deze plantenkas dit jaar. “We creëren in dit project meervoudige waarde: zowel ecologisch, economisch als sociaal. Dat is het model voor de toekomst”, geeft directeur Peter van der Wee van het bouwbedrijf aan.

Alle water en grondstoffen in duurzame producten

Deze biomakerij geldt daarnaast als startpunt van een veelbelovende ontwikkeling, beschouwt István Koller, strategisch adviseur van Waterschap De Dommel. “We spelen hiermee niet alleen in op maatschappelijke thema’s, maar ontwikkelen we meteen nieuwe businessmodellen rondom waterzuivering.” Ook prior broeder Isaac, de leidinggevende van de brouwerij, is blij met deze ontwikkeling: “Er gaat geen druppel water en geen gram grondstof meer het terrein af, tenzij verwerkt in een duurzaam product. Alles wat we doen, komt vanuit een diepe innerlijke overtuiging om uiterst voorzichtig met Gods schepping om te gaan.” Naast een trappistenbrouwerij beschikt Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven namelijk ook over een brood- en banketbakkerij, een jam- en chocolademakerij, een kaasmakerij, een imkerij en een plantenkwekerij. Daarbij wordt veel water gebruikt en komt dus veel afvalwater vrij.

Ook biomakerij in Eindhoven

Het concept van deze biomakerij is gebaseerd op de technologie van het Hongaarse bedrijf Biopolus Technologies. De interesse hiervoor is groeiende: hoogstwaarschijnlijk komt ook een biomakerij in het Eindhovense Strijp S. Daarnaast heeft het Hoogeheemraadschap Hollands Noorderkwartier belangstelling voor een locatie in Noord-Holland.

Illustratie bovenaan: impressie van een decentrale, circulaire waterzuivering (bron: M.J. Oomen)