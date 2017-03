Technisch groothandel zet in op energietransitie

Door een meerderheidsbelang in Libra Energy te nemen zet technische groothandel Rensa Groep in op de overstap naar duurzame energie.

Libra Energy is namelijk een internationale handelsorganisatie in duurzame energiesystemen en energiebesparende producten. “De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie biedt de installatiesector nieuwe kansen en mogelijkheden”, vindt directeur Erik Heijink van Rensa Groep. “Concepten als BENG en NOM zijn de standaard van morgen. Als Rensa Groep willen we de installateur op dezelfde manier kunnen ondersteunen als bij meer traditionele energiesystemen”.

Toenemende vraag naar duurzame energiesystemen

Volgens Jan Joosten van Libra Energy heeft zijn bedrijf behoefte aan een sterke distributiepartner. “Dat komt door de toenemende vraag naar duurzame energiesystemen en zonne-energie. De visie van Rensa Groep om met specialistische handelsbedrijven de markt te bedienen sluit aan bij onze visie.” Heijink beschouwt de toevoeging van Libra Energy aan Rensa Groep als een win-winsituatie. “Wij stellen onze fijnmazige distributienetwerk beschikbaar en Libra Energy brengt kennis in van een nieuwe tak van sport binnen onze groep.” Evenals de andere bedrijven binnen Rensa Groep blijft ook Libra Energy een zelfstandige onderneming.