Technisch dienstverlener verdubbelt nettowinst

Auteur: Tim van Dorsten

Unica heeft het afgelopen jaar een sterke groei geboekt. De omzet groeide met meer dan 20% naar € 357 miljoen en de nettowinst steeg van € 5,2 miljoen naar € 12 miljoen.

Dit heeft de technisch dienstverlener vandaag bekend gemaakt. Deze resultaten betekenen voor Unica dat 2016 het beste jaar is in haar ruim 80-jarige bestaan.

Slimme installaties en gebouwen

Deze cijfers zijn mede te danken aan de groeiende vraag naar slimmer wordende gebouwen en installaties. Dit heeft met name te maken met de aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van het verduurzamen van kantoren: elk kantoor in Nederland dient in 2023 energielabel C of beter te hebben. “Maar we merken ook dat bedrijven positief staan tegenover de verduurzamingsslag”, vertelt Unica-CEO John Quist.

Energielabel C als eerste stap

In het totaal gaat het om zo’n 43 miljoen m2 die de komende jaren energiezuinig gemaakt wordt. “Label C is een goede eerste stap. We merken dat sommige klanten met niet-energiezuinige panden dit echter al complex vinden. Het liefst nemen we hen alle zorgen uit handen en verzorgen wij het volledige proces. In samenspraak met onze klanten bespreken we daarbij ook de mogelijkheden om hun gebouw energieneutraal te krijgen. We adviseren hen daarbij met name om zo veel mogelijk rekening te houden met natuurlijke momenten om hun installatie te vervangen.”

10-tallen procenten energiebesparing

Om energielabel C te behalen, zijn in Quists ogen niet altijd bouwtechnische aanpassingen nodig. “In ruim de helft van de gevallen kan dit door de installatietechnische aanpassingen te doen. Dit kan voor een energiebesparing van tientallen procenten zorgen.” Hierbij spelen data een belangrijke rol. “Bij Unica wordt de ICT-sturing steeds belangrijker”, merkt hij. “Steeds vaker sturen we technische installaties bij op basis van data. Duurzaamheid en intelligentie hebben veel met elkaar te maken.”

Toenemend belang big data

Het toenemende belang van bijvoorbeeld big data en internet of things was voor Unica een reden om Martin Misseyer over te nemen van ICT-dienstverlener Ordina en aan te nemen als Chief Information Officer. “Hij gaat zich toeleggen op de verdere digitalisering van de bedrijfsprocessen en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige en innovatieve diensten. Het is ons doel om als Unica een sterke positie te hebben in de ontwikkeling van steeds intelligentere en duurzamere gebouwen.” Daarnaast is Unica een partnership aangegaan met Startupbootcamp, waarbij de technisch dienstverlener zich met name richt op het programma Smart City & Living.

Industriële processen foodsector

Naast kantoorgebouwen richt Unica zich ook op de zorgsector, datacenters en de industrie. “Op het laatstgenoemde vlak richten we ons onder andere op de industriële processen in de foodsector”, geeft Quist aan. “Dit vinden we een interessante markt en we kijken naar de mogelijkheden om hier aansluiting te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van strategische overnames of samenwerkingsverbanden.”

Groei van prestatiecontracten

Daarnaast sluit Unica steeds vaker prestatiecontracten af. “Waar in een contract in het verleden de inspanning het belangrijkst was, geldt dit inmiddels steeds meer voor de prestatie”, merkt hij. “Zo hebben we vorig jaar een contract met de TU Eindhoven om de komende 5 jaar alle installaties in de gebouwen op haar campus te onderhouden. In de komende jaren verwachten we een toename van dit type samenwerkingen.”

Positieve toekomstverwachtingen

Quist is nu drie jaar CEO bij Unica. Na een goed 2016 schat hij de resultaten voor 2017 en 2018 nog beter in. Voor dit jaar rekent Unica op een omzetniveau van zo’n € 380 miljoen, in de jaren daarna komt een niveau van een half miljard euro in zicht. Met steeds de verwachting van een verdere verbetering van de winstgevendheid. “Het is een prachtige periode”, vindt hij. “De technische installaties zijn verantwoordelijk voor 40% van de kosten van een gebouw en ieder jaar stijgt deze installatiecoëfficiënt met 1 à 1,5%. Maar het belangrijkste vind ik dat we werken aan maatschappelijke belangrijke zaken, zoals duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.”

Foto: Het Unica-hoofdkantoor in Hoevelaken