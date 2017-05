Energieprestaties visualiseren en inzichtelijk maken

Door energieprestaties van gebouwen te visualiseren en deze inzichtelijk te maken, willen installatiebedrijf Kuijpers en de online tool Hello Energy organisaties energiebewuster en energiezuiniger maken.

Waar Kuijpers zorgt voor toekomstbestendige installaties en oplossingen, maakt Hello Energy de duurzaamheidsprestaties van gebouwen zichtbaar voor gebruikers en bezoekers.

Ondersteuning naar energiezuinig gebouw

“Door samen te werken ondersteunen we organisaties op hun weg naar een energiezuiniger gebouw”, vertelt Bob Bloemers, manager duurzame energie bij Kuijpers. “De data die Hello Energy verzamelt en visualiseert, gebruiken wij – in combinatie met onze praktische kennis van een gebouw – om het besparingspotentieel in kaart te brengen en concrete energiebesparingsmaatregelen te treffen.”

Vertaling van data

Hello Energy vertaalt data in begrijpelijke energieverhalen en vertaalt de techniek van een gebouw naar de taal van gebruikers en bezoekers. Dit gebeurt onder meer door informatie via beeldschermen te delen. Zo toont de tool van dit bedrijf onder meer het actuele energieverbruik en de energieopwekking. Het doel hiervan is om gebruikers en bezoekers (nog) meer bij duurzaamheid te betrekken. Met deze data maakt Kuijpers analyses van onder andere gebruik en kosten. Op basis hiervan signaleert ze bijzonderheden om op basis hiervan maatregelen door te voeren. “Bij een Pathé-bioscoop hebben we bijvoorbeeld met 10 eenvoudige maatregelen 18% van de energiekosten bespaard”, licht Bloemers toe.

Inzicht geven en oplossingen bieden

Ook Hello Energy-oprichter Benno Schwarz is enthousiast over deze samenwerking. “Kuijpers is innovatief en vervult een belangrijke rol in het realiseren van toekomstbestendige gebouwen. Samen geven we inzicht en bieden we oplossingen voor meer duurzaamheid en energiebesparing. Zo werken we samen aan energiezuinige gebouwen.”