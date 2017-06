Duurzaam verwarmen zonder warmtepomp

Gasloos verwarmen? Velen denken al snel aan een warmtepomp. Vooroordelen en onbekendheid met de prestaties van elektrische (vloer)verwarming strepen een optie weg die sneller, comfortabeler en efficiënter kan zijn. Daarnaast toont recent onderzoek aan dat het onder aan de streep goed is voor de portemonnee.



Speedheat elektrische infrarood vloerverwarming strijdt al twintig jaar tegen de vooroordelen in de installatiebranche. Directeur Jeanine Prang: “Wij hebben de prestaties van ons systeem laten testen. Deze praktijktesten tonen aan dat het systeem 100% warmte-efficiënt is en 40% hoger scoort ten opzichte van conventionele watervloerverwarming. Wat overigens wel verklaart waarom installateurs vooral denken dat het duurder is.”

Snel & slim: energie besparen!

Door elektrische verwarming niet te overwegen, bewijzen installateurs de bewuste gebruiker geen dienst, volgens Prang: “Door de hoge snelheid van opwarmen, goede isolatie en slimme thermostaten die de temperatuur per ruimte regelen, wordt zowat alle energie benut als warmte. Je hebt je energieverbruik – of energiebesparing – dus zelf in de hand. En dat zonder concessies te doen aan comfort of overlast van lawaai zoals bij een warmtepomp.”

Total Cost of Ownership

Recent is aan de wapenfeiten een nieuw onderzoek toegevoegd naar Total Cost of Ownership. Dit vergelijkt het systeem met alternatieven zoals een warmtepomp. Prang: “Hierin zijn onder meer de aanschafkosten, het onderhoud en ook de energiekosten onder de loep genomen. Het resultaat spreekt alle vooroordelen tegen. De aanschaf van het Speedheat systeem is goedkoper, het verbruik duurder, echter onderhoud en vervanging weer vrijwel nihil.”

Balans in voordeel Speedheat

Wat vaak niet wordt meegewogen, is dat elektrische vloerverwarming een huizenleven lang meegaat. Een alternatief zoals een cv-installatie of warmtepomp moet na verloop van ca. 15 jaar vervangen worden. “Speedheat is op de lange termijn niet duurder dan een warmtepomp. Combineer je het systeem bovendien met zonnepanelen voor duurzame opwekking van energie dan slaat de balans heel snel door in het voordeel van Speedheat.”

Duurzaam DNA