Eerste CO2-neutrale hotel in Europa

The Albus in Amsterdam is het eerste hotel in Europa dat volledig CO 2 -neutraal opereert. Dit is mede te danken aan de installatie, dat voor de koeling en verwarming van de kamers zorgt.

Dit systeem van Mitsubishi Electric/Alkima doet dit namelijk zonder CO 2 -uitstoot. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het warmtapwater van het hotel op een duurzame manier tot maximaal 90 graden op te warmen. Verder warmt dit systeem het water van het hotel op een duurzame manier op tot boven de 70 graden.

Energiebesparing van 30% tot 40%

“We zijn trots dat we het eerste hotel in Europa zijn dat volledig zonder CO 2 -uitstoot werkt”, vertelt eigenaar Taco van der Meer. “Het systeem waarvoor we hebben gekozen, levert een energiebesparing op van 30% tot 40% in vergelijking met een gasgestookte cv- en warmtapwaterinstallatie, die we nu hebben vervangen.”

Een van de badkamers in The Albus

Voor de plaatsing van het nieuwe systeem werkte The Albus samen met verschillende partijen. Zo leverde Mitsubishi Electric/Alkima het VRF-systeem voor koeling en verwarming van de 75 hotelkamers en de CO 2 -warmtepomp QAHV voor het warmtapwater. Daarnaast zorgden Rijnen Engineering, Scholten Totaalprojecten en Homanser voor advies en installatie.

Terugverdiend in 8 jaar tijd

Het totale project inclusief de verbouwing van de badkamers van alle hotelkamers kosten zo’n € 1,4 miljoen. “Deze investering verdienen we binnen 8 jaar terug, dankzij de lagere energierekening. Daarnaast vinden we het fantastisch om bezig te zijn voor het milieu.”

Deze renovatie past in de ambitie van Nederland om de CO 2 -uitstoot in 2050 tot bijna 0 te reduceren. The Albus ligt in de binnenstad van Amsterdam. “Deze stad heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden. Door de regelgeving mogen installaties echter niet op het dak worden geplaatst, in verband met het beschermd stadsgezicht van de hele binnenstad. Hierdoor liep het proces in de uitvoering vertraging op.” Uiteindelijk startten de eerste werkzaamheden 9 maanden later en is de warmtepompinstallatie voor een groot gedeelte inpandig opgesteld.

Foto: In het midden staat het 4-sterrenhotel The Albus aan de Vijzelstraat in Amsterdam.