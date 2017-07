Groene warmte voor flat en kantoor Alkmaar

Flatgebouw De Zonkant en het kantoor van woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar gebruiken voortaan groene warmte in plaats van gas. De twee gebouwen zijn aangesloten op het duurzame warmtenet van Alkmaar en stoten daarmee minder CO 2 uit.

“Duurzame energie is een belangrijke ontwikkeling”, vindt voorzitter van bewonerscommissie Lydia Schaddelee van Zonkant. “Veel van de bewoners in onze flat denken er net zo over.” Bewoners en wijkwethouder Anjo van de Ven gaven de officiële aftrap met het plaatsen van een kleurrijke stoeptegel, die toont dat er onder de stoep een groene warmtebron verborgen ligt.

“Het is goed voor het milieu, want we gebruiken geen fossiele brandstoffen meer en dat is de toekomst. Ik juich het toe dat wij aan het warmtenet meedoen.” Met de aansluiting op het warmtenet besparen de 86 gezinnen in de Zonkant jaarlijks zo’n 75 ton CO 2 . Het kantoor van Woonwaard bespaart nog eens 53 ton CO 2 .

“We bekijken per locatie en woning welke duurzaamheidsmaatregel het beste aansluit”, geeft directeur-bestuurder Pierre Sponselee aan van Woonwaard. “Bij de hoogbouw van De Zonkant is het warmtenet een goede oplossing voor verduurzaming.

10.000 woningen en bedrijven

Het warmtenet in de regio is nu zo’n 20 kilometer lang en moet uiteindelijk zo’n 10.000 woningen en bedrijven in Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk van duurzame warmte voorzien. Het Alkmaarse warmtenet wordt gevoed met restwarmte van de afvalenergiecentrale van HVC. Deze restwarmte zou anders verloren gaan.