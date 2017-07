Diffuse ventilatie geïnspireerd door natuur

Mieren en termieten zijn kunstige ontwerpers van een goed binnenklimaat. Voor enkele soorten is beheersing van het binnenklimaat namelijk letterlijk van levensbelang. In termietenheuvels wordt bijvoorbeeld al eeuwenlang gebruikgemaakt van duurzame koelmethoden als natuurlijke ventilatie, koudebuffering en verdampingskoeling in combinatie met een intelligente regeling. Termieten zijn namelijk voortdurend bezig met het openen en sluiten van ventilatieopeningen, gericht op het handhaven van een optimale temperatuur.

Het zogenoemde ‘diffuse ventilatiesysteem’ is eveneens gebaseerd op de natuur. Het is gebaseerd op de natuurlijke luchtstromingen en luchtmenging zoals dat bijvoorbeeld in de bergen plaatsvindt. Door de toegenomen rekenkracht van regelsystemen is de bouw- en vastgoedsector in staat om de natuur te simuleren. Bij een diffuus ventilatiesysteem wordt door middel van geringe pulserende luchtbewegingen een grote behaaglijkheid en een optimaal energiegebruik gerealiseerd. Het dynamische proces vindt volledig vraag gestuurd plaats.

Duurzaam Gebouwd-partner K & R Consultants heeft als installatietechnisch adviesbureau inmiddels ruime ervaring met de toepassing van dergelijke klimaatbeheersingssystemen. Zo is diffuse ventilatie bijvoorbeeld toegepast bij de renovatie van het rijksmonument Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen en wordt dit momenteel toegepast bij de nieuw te realiseren vestiging van Holland Casino in Amsterdam. Bij laatstgenoemd project wordt tevens gebruikgemaakt van hernieuwbare bodemenergie.

Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen

De voordelen van een diffuus ventilatiesysteem bestaan uit een homogeen en comfortabel binnenklimaat en meer architectonische vrijheden ten aanzien van de positionering van inblaasopeningen. Daarnaast wordt een aantoonbare besparing op het energiegebruik gerealiseerd.

