'Eerste ISO 16890-ontlader klaar voor nieuwe testmethode'

Duurzaam Gebouwd-partner AFPRO Filters neemt als eerste producent van luchtfilters in de Benelux een ISO 16890-ontlader in gebruik. Dit stelt deze partner in staat om synthetische filters te ontladen volgens de eisen zoals die worden gesteld in de ISO 16890-standaard.

Deze standaard vormt de nieuwe mondiale standaard voor luchtfilters. Hij vervangt zowel de EN779:2012 als de ASHRAE 52,2-2.008. De EN779:2012-methode ging uit van het minimale rendement van een filter gemeten op 0,4 µm-deeltjes, de ISO 16890-test is gebaseerd op het formaat van de deeltjes die gefilterd worden.

In maart 2017 nam AFPRO Filters het eerste ISO 16890-testkanaal in gebruik. Met de ingebruikname van de ontlader, de TDC 584 – IPA kunnen nu ook synthetische filters volledig volgens de nieuwe eisen worden ontladen. “Bescherming tegen fijnstof is een van de pijlers van onze bedrijfsstrategie”, vertelt Vice President Joost Verlaan van AFPRO Filters. “Door onze filters aan deze nieuwe mondiale standaard te toetsen kunnen we die bescherming aantoonbaar garanderen. Dankzij het nieuwe classificatiesysteem wordt het onderling vergelijken van luchtfilters van verschillende internationale fabrikanten een stuk eenvoudiger.”

