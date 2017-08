Energiezuinige woonhuisventilatie voor comfortabel binnenklimaat

Auerhaan introduceert de CASA woonhuisventilatie van Swegon. De WTW-units zijn voorzien van energiezuinige gelijkstroommotoren.

Decentrale of centrale ventilatie-units, voorzien van warmteterugwinning, kunnen een bijdrage leveren aan een comfortabel binnenklimaat. De units zijn Swegon zijn voorzien van stille en energiezuinige gelijkstroommotoren, met laag elektriciteitsgebruik.

De woonhuisventilatie is toepasbaar voor appartementen, vrijstaande woningen en vakantiewoningen. Als optie zijn elektrische of warmwater verwarmingsbatterijen voor na-verwarming leverbaar. Meer informatie over de units is de vinden op de website van Auerhaan Klimaattechniek.