Eindgebruiker centraal op event over gebouwautomatisering

Het Building G100 Event vindt plaats op 5 oktober aanstaande om 10.00 uur. Het tweejaarlijkse event over gebouwautomatisering en smart buildings zet de eindgebruiker centraal.

Diverse Duurzaam Gebouwd-partners zoals ABB en TVVL zijn verbonden aan partner aan de bijeenkomst. The centrale thema is ‘Het GBS van morgen – de weg naar functionaliteit en flexibiliteit’. Er komen diverse onderwerpen aan bod gedurende het event, waaronder big data, energiemanagement, systeemintegratie en smart buildings.

25 presentaties

Er zijn in totaal 25 presentaties tijdens Building G100 Event. Sprekers van onder andere Johnson Controls, Priva, Van Beek en Coneco Plus gaan in op onder andere ‘Het gebouw als een smartphone’, het verlagen van energiekosten met duurzaam beheer en het optimaliseren van gebouwprestaties.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie over het Building G100 Event en de mogelijkheid tot bezoeken leest u op deze website.