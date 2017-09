‘Bij renovatie nieuwe technieken nodig om van gas af te komen’

“Een aardgasloze nieuwbouw is betrekkelijk eenvoudig en snel te realiseren. Voor bestaande gebouwen ligt dit anders: om die van het gas af te helpen, hebben we nieuwe netwerken, technieken en kennis nodig”, zegt UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra op de site van de installateurskoepel.

Hiermee reageert hij op het onderzoek ‘Marco-economische effecten van een aardgasloze gebouwde omgeving’ van CE Delft, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy. Hieruit bleek dat de economie erbij gebaat is als Nederland de komende 20 jaar gebouwen op grote schaal aardgasvrij maakt. Behalve een beperking van de CO 2 -uitstoot leidt dit tot 11.00 extra banen en € 75 miljard aan extra investeringen, waarvan bijna € 50 miljard in de bouw- en installatiesector. Daarnaast hoeft Nederland dan geen aardgas meer te importeren.

Duurzame en economische voordelen zonder aardgas

Namens installateurskoepel UNETO-VNI is voorzitter Terpstra overtuigd van de voordelen van een toekomst zonder aardgas. “Dit onderzoek laat zien dat de voordelen niet alleen zitten in duurzaamheid, maar ook in een verhoogde economische dynamiek. Het is de moeite waard om er naar toe te werken.”

Volgens hem is dit echter niet in 1 keer mogelijk. “'Een aardgasloze nieuwbouw is betrekkelijk eenvoudig en redelijk snel te realiseren. Voor bestaande gebouwen ligt dat natuurlijk heel anders. Om die van het gas af te helpen, hebben we nieuwe netwerken, technieken en kennis nodig. We praten over het transformeren van een complexe infrastructuur. Dat is mogelijk als we het goed aanpakken en er de tijd voor nemen. Ik ben enthousiast, maar ook realistisch. Het zou mooi zijn als het nieuwe kabinet de gasloze ambities ondersteunt en actief meewerkt aan het faciliteren ervan.' UNETO-VNI is een prominent NVDE-lid.

Duurzame alternatieven maken aardgas overbodig

Volgens de studie van CE Delft kunnen alternatieven als warmtenetten met aardwarmte, all-electric woningen met warmtepompen, hernieuwbaar gas en duurzame biomassa – in combinatie met isolatie – het aardgas overbodig maken. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat de transitie niet vanzelf plaatsvindt of gratis is. Volgens de NVDE komen maatschappelijke kosten als CO 2 -uitstoot en luchtvervuiling nu onvoldoende tot uiting in de prijs van het aardgas. Door de huidige lage aardgasprijs kan een overgang naar aardgasvrije wijken zorgen voor een daling van de economische groei met 0,2%. Daarom pleit deze vereniging voor een meer reële beprijzing van zowel aardgas als duurzame vormen van energie.

Beeld: Robert Tjalondo