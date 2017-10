Samenwerken aan circulaire installaties

Door gezamenlijk nieuwe circulaire installatieconcepten te ontwikkelen, willen Unica Ecopower en Carrier Airconditioning beter omgaan met grondstoffen. Hierbij richten ze zich onder meer op een gebouwde omgeving zonder gasaansluiting.



Beide bedrijven blijven eigenaar van de klimaatsystemen, zodat ze deze efficiënt kunnen inzetten tijdens de gebruiksperiode en de materialen daarna zo veel mogelijk te hergebruiken.

Betalen voor gebruik klimaatsystemen

Unica Ecopower en Carrier Airconditioning vullen deze doelstelling gezamenlijk in, in de vorm van pay-per-use. In deze oplossing combineren deze bedrijven hun aanbod tot een klimaatsysteem, dat ze jaarlijks aan opdrachtgevers aanbieden. “We richten ons onder meer op de transitie naar een gebouwde omgeving zonder gasaansluiting”, laat Emil Root van Carrier Airconditioning Benelux weten.

Unica Ecopower heeft kennis en ervaring van systeemintegratie, financiering en het garanderen van energieprestaties. Carrier beschikt over duurzame producten en heeft de beschikking over r&d-faciliteiten. “We zijn druk bezig met de ontwikkeling van circulaire installatieconcepten”, vertelt Root. "We hopen snel een eerste concept op de markt te kunnen brengen." Het is nog onduidelijk of dit volgend jaar al gaat gebeuren.

Voordelen voor gebruikers en leveranciers

Met deze overeenkomst spelen beide installatiebedrijven in op de trend, waarbij de markt steeds vaker vraagt om dienstverlening op basis van ‘gebruik’. De leverancier blijft hierbij eigenaar van een product, de gebruiker betaalt alleen voor gebruik. Omdat de leverancier gedurende langere tijd betrokken blijft bij het product, brengt hij gedurende de gehele looptijd van het contract zijn expertise in. Unica Ecopower heeft ruim 10 jaar ervaring met het in eigendom hebben van duurzame Carrier installatie-assets. Dit principe dient voordelen op te leveren voor gebruikers en leveranciers.

Foto bovenaan: Dick van Giezen (linksvoor) van Carrier Airconditioning Benelux en Jan-Maarten Elias (rechtsvoor) van Unica Ecopower bekrachtigen de overeenkomst om samen circulaire opwekinstallaties te ontwikkelen.