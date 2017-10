Bodemenergie voor nieuwe huisvesting 

De bronnen voor de nieuwe huisvesting van Duurzaam Gebouwd-partner Merosch zijn geboord. Opgeslagen warmte en koude uit de bodem zorgen straks voor verwarming en koeling van het kantoor.

Het verwarmen en koelen door middel van opgeslagen warmte en koude in de bodem vormen belangrijke stappen voor het duurzaam renoveren van een gymzaal uit 1955. De gymzaal moet vanaf januari 2018 als kantoor.

In de zomer van 2017 startte Merosch met de renovatie van een gymzaal uit 1955. De renovatie verloopt circulair en duurzaam. In oktober 2017 werd een belangrijkste stap gezet door het boren van bronnen om een gesloten bronsysteem aan te leggen.

De betrokken partij bij het aanleggen van de duurzame verwarming en koeling is Luinstra Bodemenergie. De warmte in de zomer en de koude in de winter wordt opgeslagen, zodat dit gebruikt kan worden om te koelen en te verwarmen wanneer dit nodig is. Er wordt gebruikgemaakt van een gesloten bronsysteem, in combinatie met een warmtepomp. Hierdoor is geen aardgas meer nodig en is de gerenoveerde gymzaal #VanGasLos.

Meer informatie vindt u op de website van Merosch.