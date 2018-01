Samenwerkingsovereenkomst versnelt vastgoedverduurzaming

Unica Energy Solutions en Simaxx gingen een samenwerkingsovereenkomst aan, om het verduurzamingsproces van vastgoed te versnellen. Binnen de samenwerking analyseert Simaxx data uit door Unica Energy Solutions beheerde installaties.

De data verschijnt in een gepersonaliseerd online dashboard, waaraan vastgoedeigenaren en -beheerders eenvoudig duurzaamheidsdoelstellingen kunnen koppelen. “Snelle analyses en betrouwbare voorspelbaarheid is noodzakelijk voor adequate besluitvorming om de grote opgave van verduurzaming van vastgoed in Nederland waar te maken”, vertelt Duurzaam Gebouwd-expert en directeur Unica Energy Solutions Jan-Maarten Elias.

Optimalisatiemogelijkheden in een gebouw

De software van Simaxx helpt om deze doelstelling te bereiken. “Wij weten dat er aanzienlijk veel geld kan worden bespaard als men weet waar de optimalisatiemogelijkheden zitten in een gebouw”, vertelt Duurzaam Gebouwd-expert en CEO Simaxx Eloi Burdorf. “Het Simaxx platform zorgt hiervoor. Unica kan hierdoor vastgoedeigenaren en facility managers sneller faciliteren in het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen.”