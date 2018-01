Regelapparatuur vernieuwd zonder impact op processen

In een tijdbestek van drie jaar is in het Flevoziekenhuis in Almere de DDC3000 regelapparatuur vervangen door de DDC4000-systemen van Kieback&Peter. Doel was om de technische installaties continu in bedrijf te houden, zonder impact op processen.

In 1990 opende het Flevoziekenhuis haar deuren. Door de enorme groei van Almere volgde al in 2004 een forse uitbreiding van de regeltechniek, gebaseerd op open communicatie met BACnet. In een aantal weekenden in 2004 zijn het Neutrino-GLT gebouwbeheersysteem en vijftien DDC3500 onderstations geruisloos geïnstalleerd en aangesloten op het bestaande ethernet. Daarnaast zijn 1.800 fysieke datapunten geactiveerd.

Gedurende de laatste drie jaar zijn de DDC3500 BACnet automatiseringssystemen omgebouwd naar de DDC4000 systemen. De hard- en software zijn parallel aan elkaar ge-upgrade, waardoor de migratie vloeiend verloopt.

Vroeg in het proces kwam de migratie ter sprake, waardoor deze in kleine en overzichtelijke stappen kon worden uitgevoerd. Tijdens de omzetting was er geen verstoring van processen, bovendien is de technische dienst uit oogpunt van ontzorging nauwelijks belast.