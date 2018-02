Duurzame warmte en koude voor bestaande gebouwen in Arnhem

6 partijen ondertekenden een intentieverklaring voor een haalbaarheidsonderzoek van een duurzame warmte- en koudevoorziening in de wijk Vredenburg in Arnhem. Het concept betreft een op afstand geplaatst collectief bronnensysteem voor meerdere bestaande gebouwen met aanvullende warmtewinning uit oppervlaktewater.

De eerste afnemers zijn het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh Vastgoed. ENGIE, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Waterschap Rivierenland en IF Technology voeren het haalbaarheidsonderzoek uit en zijn investeerder en/of exploitant voor de ontwikkeling en het beheer van het bodemenergiesysteem en de warmtewinning uit gemaal Vredenburg.

In de wijk Vredenburg kunnen geen WKO-systemen worden aangelegd omdat de wijk is gelegen in de boringvrije zone van het lokale grondwaterwinbedrijf, dat het grondwater ter plaatse onttrekt ten behoeve van de productie van drinkwater. Met behulp van een Smart polder gemaal en een collectief WKO-systeem dat net buiten de boringvrije zone wordt geplaatst, kan dit collectief systeem optimaal worden ingezet voor de energievoorziening van alle aangesloten panden.

Onderzoeksresultaten

In het najaar van 2018 zijn de onderzoeksresultaten bekend. Dan kan een besluit worden genomen door de betrokken partijen. De omvang van de kosten wordt in beeld gebracht als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Uitgangspunt is dat het voor de afnemers niet duurder wordt dan in de situatie met voortzetting van de bestaande systemen.