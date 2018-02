Vlaamse technologie in Nederlandse woningen

Samen met het technologiebedrijf One Smart Control zorgt bouwbedrijf VolkerWessels dit jaar voor 800 nieuwbouwwoningen van haar duurzame bouwstandaard MorgenWonen.

MorgenWonen-woningen zijn energieneutraal. Om dit ook te blijven is in elke woning de controle op de productie en het verbruik essentieel, geeft One Smart Control-oprichter Bert De Haes aan. “Om energiezuinig te zijn en te blijven is intelligente sturing voor de woning een noodzaak.” Daarom voegt VolkerWessels aan de energiekern op de zolderverdieping dit monitoringsysteem toe. Op deze verdieping zitten de verwarming, ventilatie en warmtepomp namelijk verborgen.

Toestellen en technieken aansturen via systeem

Dit systeem kan naast de energievoorziening ook zaken als verlichting, zonwering en beveiliging centraal aansturen. Via een dashboard geeft de energiemonitoring met One Smart Control inzicht in de opbrengst van zonnepanelen en het elektriciteitsverbruik per apparaat. De bewoners kunnen deze gegevens gebruiken om toestellen en technieken aan te sturen.

Daarnaast voorkomt de installatie dat op het verkeerde moment te veel energie wordt gebruikt. Ook geeft het een overzicht over de status van de technische installatie van de woning, om onderhoud op lange termijn efficiënt te organiseren.

Platform sluit aan op klassieke installatie

“Het platform van One Smart Control sluit eenvoudig aan op de klassieke elektrische installatie”, vertelt Hans Fabri, directeur van VolkerWessels-installatiebedrijf Homij. “Zo blijven de investeringskosten beperkt. Daarnaast kunnen bewoners zelf kiezen welke toepassingen voor huisautomatisering ze activeren.” One Smart Control-oprichter Bert De Haes vult hem aan: “Om energiezuinig te zijn en blijven is een