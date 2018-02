'Met diversificatie naar een CO2-neutrale omgeving'

Steeds meer gemeenten en corporaties spreken de intenties uit om #VanGasLos te gaan. Dat doet de vraag naar all-electric oplossingen stijgen. Dat merkt Duurzaam Gebouwd-partner Remeha ook, die inspeelt op de vraag met een divers scala oplossingen.

“We leveren cv-ketels, warmtepompen, hybrides, wkk en zonlichtsystemen”, schetst product manager Gijsbert Fransen. “Daarmee kunnen we oplossingen bieden in verschillende scenario’s.”

Om duurzame verwarming via elektriciteit vorm te geven introduceerde Remeha een verse line-up van warmtepompen. De nieuwe line-up intelligente warmtepompen van Remeha bevat een oplossing voor elk type woning, van appartement tot vrijstaande villa. De Neptuna kan meerdere regelkringen aan en kan daarbij ook worden toegepast bij woningen met een bedrijf aan huis. De Eria Tower heeft als voordeel een ingebouwd voorrraadvat, zodat je niet een afzonderlijk voorraadvat hoeft te installeren.

De Neptuna kan meerdere regelkringen aan

Business development manager Idse de Wit licht toe: “De vraag naar all-electric en integrale oplossingen stijgt en daar spelen wij met deze systemen op in. Deze drie innovatieve warmtepompen beschikken over het geïntegreerde Remeha eSmart Inside platform, waarmee het uitlezen van informatie, op afstand bedienen en predictive maintenance mogelijk wordt.”

Meerdere wegen naar duurzaam

Het is noodzakelijk om naar de omgeving te kijken en aan de hand van diverse factoren duurzaamheidsmaatregelen in te zetten. “Hierin zijn de bestaande infrastructuur, gebouweigenschappen, energievraag en de aanwezige infrastructuur belangrijke factoren. Voor de bestaande bouw kan een warmtepomp in combinatie met een cv-ketel, met handhaving van de bestaande infrastructuur, een goede oplossing zijn. Systeemoplossingen worden steeds belangrijker om de energievraag te balanceren.”

Een voorbeeld van een recente projectrealisatie is te vinden in IJsselmuiden en de directe omgeving, waar woningcorporatie Beter Wonen aan de slag is. In 10 nieuwbouwwoningen zijn de Eria Tower warmtepompen geplaatst. De keuze op de Eria Tower viel onder andere vanwege de eis om een hoog wooncomfort te realiseren voor bewoners. “Na een warmteverliesberekening selecteerde Remeha deze warmtepomp”, geeft Nico Jonker van installateur HuistFlier. “Dit is een mooie compacte warmtepomp, door de beperkte opstellingsruimte, omdat het een all-in-one concept is.”

De Eria Tower werd in 10 nieuwbouwwoningen geplaatst

Combinatie van oplossingen

Een optimale duurzaamheid zit volgens het duo dan ook in de combinatie van oplossingen. “Dit bereik je door diverse systemen in te zetten, waaronder warmtepompen”, geeft De Wit aan. “Maar ook cv-ketels, zonthermische systemen en wkk maken onderdeel uit van deze oplossing. Het ligt aan de situatie, het project en de omgeving. Daarom pleiten wij voor all-electric, duurzame gas- en warmtebronnen. We sluiten daarin niets uit.”

De aanstormende BENG-eisen zorgen dat de bouw- en vastgoedsector meer dan ooit rekening moet houden met het aandeel hernieuwbare energie en de duurzame energieopwekking. “De BENG stimuleert dat de sector naar meerdere oplossingen kijkt”, geeft Fransen aan. Er zijn diverse subsidies die het mogelijk maken om eenvoudiger hiermee aan de slag te gaan, waaronder de EIA, STEP (voor woningcorporaties), de ISDE en de SDE+.”