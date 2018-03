Aanbevelingen voor datacenters om restwarmte te benutten

Datacenters kunnen restwarmte beter benutten, zo concluderen experts tijdens een ICT-bijeenkomst. Op 26 februari jongstleden kwamen betrokkenen uit de sector bijeen om knelpunten en succesfactoren van restwarmtebenutting van datacenters te inventariseren.

Door een groeiend aantal datacenters is de elektriciteitsvraag van deze groep gebouwen stijgende. Uit de meeting blijkt dat deze centra verder kunnen verduurzamen door restwarmte nuttig te gebruiken. Hierbij gaat het om benutting van restwarmte op lage temperatuur.

De deelnemers aan de meeting concludeerden dat de locatie essentieel is: er moeten afnemers van restwarmte in de omgeving zitten. Daarnaast is het zaak dat de ketenpartners elkaar tijdig weten te vinden. Daarnaast kwamen er verschillende aanbevelingen uit de bijeenkomst, waaronder het advies om datacenters als lage temperatuurbronnen in de energie- en warmteatlas en regionale plannen op te nemen, een tussenpersoon te benoemen bij kansrijke locaties om stakeholders bijeen te brengen en de businesscase voor investering in lagetemperatuurinfrastructuur te verbeteren.