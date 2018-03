Alkmaarse Zorgcirkel sluit aan op warmtenet

Zorgcirkel Westerhout in Alkmaar wordt aangesloten op een duurzaam warmtenet. Op 7 maart vond de officiële ondertekening plaats tussen De Zorgcirkel en HVC.

Foto door: Marc Dorleijn

“De aansluiting van Westerhout, deels een rijksmonument, levert een forse verduurzaming op, namelijk een vermindering van CO 2 -uitstoot van 1,35 miljoen kilo per jaar”, vertelt manager warmte Robert Crabbendam van HVC. “Westerhout maakt als nieuwe afnemer [van duurzame warmte, red.] de stad weer een stukje duurzamer, omdat we dankzij het warmtenet een forse CO 2 -reductie bereiken.

Meer duurzaamheidsmaatregelen

Naast deze inzet op duurzame warmte werkt Westerhout in 2018 onder andere aan het plaatsen van zonnepanelen, vervangen van bestaande verlichting voor led-verlichting, het beperken van voedselverspilling en betere afvalscheiding.

100% duurzame warmtenet

Woningcorporaties spannen zich samen met gemeente Alkmaar en HVC in voor een collectief warmtenet in de regio. Het ondergrondse leidingnet wordt gevoed met warmte van de bio-energiecentrale van HVC, waardoor 100% duurzame warmte wordt geleverd. Het warmtenet in de regio is zo’n 30 kilometer lang en voorziet uiteindelijk 10.000 woningen en bedrijven van duurzame warmte.