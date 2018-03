'Gebouwen als dynamische accu’s'

Met een omzetgroei naar bijna €400 miljoen en een nettowinststijging van bijna 50% draait Unica zijn beste jaar ooit. De komende jaren voorziet de technisch dienstverlener een groei richting de €500 miljoen, met de thema’s energietransitie, circulariteit en gezondheid als drijvende pijlers.

Op de foto: John Quist, CEO Unica

“De markt vraagt vaker naar duurzame nieuwe gebouwen of het upgraden van bestaande gebouwen”, geeft Unica-CEO John Quist aan. De aantrekkende vraag is broodnodig, want Nederland heeft een achterstand in te halen. “We lopen achter op de doelstellingen, maar ik zie meer aanjagers dan ooit. Initiatieven als de Transitiecoalitie en de benoeming van een minister voor Economische Zaken en Klimaat vormen belangrijke stimuli om de energietransitie te versnellen.” Hierbij dient de overheid vooral als katalysator. “Maar marktpartijen moeten het doen. Het is aan ons om actief samenwerkingen op te zoeken en verantwoordelijkheid te nemen.”

Over de drempel helpen

Loskomen van gas vormt een belangrijk focuspunt binnen de energietransitie. “De technische oplossingen om deze nieuwe realiteit vorm te geven, zijn er al. Nu is de uitdaging om systemen in specifieke situaties in te passen en gebruik te maken van mogelijkheden in de omgeving zoals WKO’s en decentrale opwekking van energie.” De techniek en enthousiasme zijn voorhanden, maar opdrachtgevers weten niet goed hoe ze dit moeten aanpakken. “Ook daar hebben we een rol in. We moeten de klant over de drempel heen helpen en de complexiteit weg te nemen. Onze advisering stopt niet bij de techniek maar reikt verder, onder andere op het vlak van financiering.”

Om op diverse speelvelden het verschil te kunnen maken is Unica actief met diverse gespecialiseerde bedrijven op, waaronder Unica Energy Solutions. “Daarnaast hebben we Hellemans Consultancy, die zich onder andere richt op advies, energie-inkoop en energiemonitoring. Met al deze disciplines kunnen we gebouweigenaren volledig ontzorgen, zodat ze zich kunnen bezighouden met primaire werkprocessen.” De wens om niet langer naar installaties om te hoeven kijken is er vooral in sectoren als onderwijs en zorg. “We zetten in op ESCo’s met financieringscomponenten om deze sectoren te bedienen. Hierbij wordt het ‘as a service’-concept steeds belangrijker. Zo bekijken we de mogelijkheid om in de toekomst bijvoorbeeld een ‘Hospital as a service’ aan te bieden, waarbij we onderhoud combineren met financiering en exploitatie.”

Impressie Westerpark West (TANK Architecture)

Intelligente gebouwen met energiebalancering

Het enthousiasme van opdrachtgevers is leidend voor het aanbieden van zo’n totaalconcept. “Wanneer je een gebouw integraal als een dienst aanbiedt, kan dat voor een eigenaar voelen alsof hij iets fundamenteels weggeeft dat dichtbij het primaire proces zit. Die mindset verandert als we succesvolle voorbeelden laten zien.” Hierbij is het goed denkbaar als het gebouw ook nog een als accu fungeert. “Binnen de energietransitie is energiebalancering [technieken die vraag en aanbod van energie in balans brengen, red.]. een belangrijk onderwerp. Gebouwen worden dynamische accu’s die in verbinding staan met elektrische auto’s en grootschalige opslag. We maken steeds intelligentere gebouwen en verzamelen data over allerlei processen. Al deze facetten moeten we gaan inzetten om onze gebouwde omgeving zo toekomstbestendig mogelijk te maken.”

