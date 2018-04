Snel energie besparen? Start vandaag nog met energiemonitoring

Het opnieuw afstellen van installaties kan zomaar 20% op de energierekening schelen. Toch weten organisaties die met verduurzaming aan de slag willen vaak niet van dit laaghangend fruit.

De besparing op de rekening blijkt uit de verduurzaming van Holland Casino. “We beseffen dat we een grootverbruiker zijn qua energie”, geeft manager real estate & facilities Pieter Boers van Holland Casino aan. “Dat willen we, waar mogelijk, beperken.”

Zij schakelde ENGIE in om de organisatie te helpen verduurzamen en energie te besparen. “Veel organisaties denken dat verduurzaming begint met grote investeringen, maar dat is een misverstand”, vertelt energieconsultant Mark Verheijen van ENGIE. “Veel bedrijven kunnen direct zo’n 20% energie besparen met redelijk eenvoudige en laagdrempelige maatregelen. Door te beginnen met energiemonitoring en een slimme analyse van de verzamelde gegevens brengen we deze quick wins snel aan het licht.”

Eye opener

Deze monitoring blijkt voor veel partijen een eye opener. Zo ook voor Holland Casino. “Het is ongelofelijk wat een simpele herijking van je technische installaties alleen al kan opleveren. In ons casino in Valkenburg bleek dat er ook buiten openingstijden relatief veel energie werd verbruikt. Bovendien stonden installaties nog ingesteld op de situatie toen er nog overal gerookt mocht worden.”

Eerste stap voor verduurzaming

Om de bewustwording rondom quick wins te vergroten heeft ENGIE een whitepaper ‘Energiemonitoring: de eerste stap voor organisaties om te verduurzamen’ opgesteld. Hierin beschrijven we hoe bedrijven meteen aan de slag kunnen met energiemonitoring. Download gratis deze whitepaper.