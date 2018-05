Webinar zoomt in op meerwaarde van inregelen

Op 5 juni aanstaande vindt een webinar plaats over ‘Inregelen: juist nu!’. Duurzaam Gebouwd-partner Remeha is betrokken bij het webinar, waar onder andere technisch instructeur Marius Valk zijn visie geeft op meer comfort en energiebesparing.

Deelnemers van het webinar krijgen praktische informatie en tips en trucs. Centraal staat meer halen uit bestaande en nieuwe installaties. Zo wordt onder andere duidelijk wat de meerwaarde van waterzijdig inregelen is, hoe het werkt en hoe klanten overtuigd kunnen worden van de toegevoegde waarde.

Naast Valk is Ed IJtsma van IMI Hydronic Engineering spreker tijdens het webinar. De presentatie van de sessie is in handen van Eddy Buiting van Eisma Bouwmedia, hoofdredacteur van Installatie en Sanitair.

Meer weten over het webinar en direct aanmelden? Volg dan deze link.