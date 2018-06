'Systeemarchitect leidend in succes gebouwautomatisering'

De toegevoegde waarde van de systeemarchitect staat in de spotlight in een whitepaper.

Duurzaam Gebouwd-partner Kieback&Peter bracht een whitepaper uit waarin ze de toegevoegde waarde naar voren brengt.

‘De systeemarchitect fungeert als ontwerper en projectmanager van het gebouwautomatiseringssysteem’, beschrijft de whitepaper. ‘Hij zorgt op basis van het programma van eisen voor de optimale integratie van de technische installaties en het koppelen van alle disciplines. Hij is in staat om meerdere scenario’s te bedenken, bijvoorbeeld in het kader van circulair bouwen, duurzaamheid en energiebesparing versus de energietransitie.’

Het belang van een gebouwautomatiseringssysteem is meervoudig. Het systeem is de spin in het web en zorgt dat alle componenten integraal samenwerken. Het gevolg hiervan is een optimaal binnenklimaat, hoge veiligheid en een verlaging van het energieverbruik. Een systeemarchitect kan energie- en exploitatiekosten effectiever beheren en verlagen.

“Systeemarchitect is een relatief nieuwe functie”, geeft manager projecten Martin van der Spek van Kieback&Peter aan. “Deze is ontstaan doordat er in de projecten sprake is van steeds meer disciplines. De hoeveelheid afzonderlijke systemen binnen een project is de laatste jaren fors toegenomen, en integratie van deze systemen is steeds meer een vereiste. Hierdoor is er behoefte ontstaan aan een persoon die in staat is om sturing te geven aan de implementatie hiervan.”

Brancheorganisatie Gebouw Automatisering en TVVL hebben het initiatief genomen een cursus Systeemarchitect te ontwikkelen: Gebouwautomatisering en -beheer op HBO+ niveau.

Meer informatie is te vinden op de website van TVVL en Kieback&Peter.