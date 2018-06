Trots op Afsluitdijk Wadden Center

Het Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand aan het begin van de Afsluitdijk opende 24 maart de deuren voor het publiek. Het opvallende gebouw vertelt het verhaal van onder andere het Unesco Werelderfgoed Waddenzee, het IJsselmeergebied en de ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk. ITBB BV, Emondt Multiclima en Alklima, exclusief importeur van Mitsubishi Electric klimaatsystemen vertellen voor Duurzaam Gebouwd hun verhaal over de totstandkoming van het project. Het plezier en de trots spatten er vanaf.

Foto boven: Klimaatbeheersing is een belangrijk onderdeel van dit project. Foto: Alklima / Mitsubishi Electric

Want alle betrokken partijen, inclusief opdrachtgever Provincie Fryslân, zijn trots op het gebouw. En dat is terecht. Wat direct opvalt bij de aankomst zijn de zeshoekige panelen en ramen aan de gevels. Deze zeshoek verwijst naar het zeshoekige basalt dat veelvuldig wordt gebruikt als waterkering. Diezelfde zeshoek komt ook terug in waterschuimmoleculen. Het ontwerp is afkomstig van bouwcombinatie Dijkstra Draisma/GEAR Architectencombinatie. Voor het E- en W-deel tekenden ITBB BV en Emondt Multiclima. Alklima/Mitsubishi Electric leverde een deel van de klimaatinstallaties en voorzag de partijen van technische achtergrondinformatie. Het oppervlak van het totale project omvat 1710 vierkante meter. Op het dak liggen tweehonderd PV panelen (à 280 kW).

Bouwteam

Martijn Moekotte, accountmanager bij Alklima/Mitsubishi Electric, Bjorn Eggers, sales manager Klimaattechniek bij Emondt Multiclima en Arie van Dorp, senior adviseur bij ITBB BV kijken terug op een goed verlopen bouwproces. Van Dorp: “Destijds heeft de opdrachtgever een nationale aanbesteding met voorafgaande selectie uitgezet in de markt met een Programma van Eisen en een plafondbudget. De aanbieders, de combinatie architect, bouwer en installateur, werd gevraagd een totaalontwerp aan te bieden met een architect naar eigen keuze. Door middel van een aantal verificatieronden is het aangeboden ontwerp getoetst en uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Wij hebben gezamenlijk met Bouwgroep Dijkstra Draisma de aanbieding en realisatie mogen uitvoeren.”

Voorafgaande de bouw werd een bouwteam geformeerd. Het bleek de sleutel voor een vlot verlopend bouwproces. Eggers: “In dit project lag niet alles vooraf vast. Er waren zaken die we tijdens de bouw in overleg aanpasten. Bijvoorbeeld de Mitsubishi Electric warmtepompen op het dak bleken in het zicht te staan. We waren het er allemaal over eens dat dat niet wenselijk was. Nu zijn ze verzonken in het dak geplaatst. In het bouwteam konden we dit soort zaken in onderling overleg tijdens de bouw aanpassen”, zegt Eggers. In de bouw was ITBB BV de totaalinstallateur voor het E- en W- werk, terwijl Emondt als specialist in warmtepomptechniek betrokken was. Ook Alklima schoof aan vanwege de specifi eke kennis op het gebied van klimaatbeheersing. “Alle partijen zaten vroegtijdig aan tafel om zo volwaardig mee te kunnen denken. We functioneerden als volwaardige partners. Er was heel duidelijk een gezamenlijk belang. Namelijk een mooi project neerzetten wat voor de komende 10 jaar efficiënt te onderhouden is. Ook dat onderhoud maakte namelijk deel uit van de totale opdracht. Een compliment moet in deze ook naar de opdrachtgever de provincie Fryslân, want die gaf de ruimte om het zo te realiseren. Maar ook de credits naar ITBB BV en Dijkstra Draisma, die zich niet heel formeel als hoofdaannemer hebben opgesteld. Allemaal vanuit onze eigen expertise hadden we onze volwaardige inbreng."

Moekotte en Eggers zijn er beiden van overtuigd dat projecten in de toekomst steeds vaker in bouwteams gerealiseerd gaan worden. Eggers: ”Op het moment dat je succesvol hebt samengewerkt, zal je elkaar ook weer eerder opzoeken bij een volgend project. In grotere bouwprojecten is geen plek meer voor eenlingen die alleen uit eigenbelang handelen maximale winst nastreven. Je moet elkaar ook wat gunnen.” Moekotte: ”Het is in mijn ogen de enige manier om te overleven. Je moet elkaar vertrouwen en ook oog hebben voor het belang van een ander. Het klinkt misschien wat gek, maar je moet plezier en lol hebben in het realiseren van zo’n project. Dat plezier zie je terug in het eindresultaat. En een vlot verlopen bouwproces met minimale faalkosten is ook een vorm van duurzaamheid.”

Duurzaam Gebouwd Magazine #40

Lees in het volledige artikel ‘Trots op Afsluitdijk Wadden Center’ hoe het project energieneutraal werd gemaakt. Hierin vertellen we ook meer over de korte bouwtijd en het monitoren van de prestaties. Het artikel verschijnt in Duurzaam Gebouwd Magazine #40, dat in juni verschijnt.

Tekst: Gerrit Tenkink