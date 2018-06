Laaghangend fruit voor de energietransitie: waterzijdig inregelen

Slechts bij 10 procent van de toestelvervangingen wordt goed gekeken naar de waterzijdige balans en de kennis over dit onderwerp blijft achter. Dat blijkt uit een webinar ‘Waterzijdig inregelen, juist nu!’ dat onlangs gehouden werd.

Uit het webinar bleek dat er nog de nodige promotie noodzakelijk is rondom het balanceren van cv-installaties. Zo zijn er nog geen subsidies voor het waterzijdig inregelen van gewone woningen. Wel werkt NEN aan een norm om erkenning rondom dit onderwerp kracht bij te zetten.

“Uiteindelijk is comfort en energiebesparing een prestatie van een compleet systeem, niet enkel van een toestel”, geeft Marius Valk van Remeha aan. “De rol van de installateur die echt weet waar hij het over heeft, is van groot belang.

Balans in cv-systeem

De grootste comfortproblemen ontstaan wanneer mensen een nieuwe modulerende ketel geïnstalleerd krijgen, maar niet gekeken wordt naar de balans in het cv-systeem. “In slechts 10 procent van de toestelvervangingen wordt goed gekeken naar de waterzijdige balans.” Met enkele voorbeelden lieten Valk en Ed IJtsma (IMI Heimeier) zien dat bij het waterzijdig inregelen het gasverbruik van gemiddelde woningen kan worden gerduceerd.

“Dit is juist laaghangend fruit dat de vormgevers van de energietransitie aan moet spreken”, laat Ijtsma weten. Benieuwd naar de andere zaken die besproken werden tijdens het webinar? Bekijk de webinar na registratie gratis terug.