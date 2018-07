VLA doet mee aan onderzoek naar fijnstofreductie in en om gebouwen 

De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) heeft zich als partner aangesloten bij het onderzoek naar fijnstofreductie in en om gebouwen. Dit gebeurde door ondertekening van de overeenkomst door Erik van Heuveln, voorzitter VLA en John Lens, directeur TVVL, na afloop van de Algemene Ledenvergadering van VLA in Bunnik.

Het gaat om het driejarig praktijkonderzoek dat TVVL en VCCN met partners doet om nieuwe inzichten op te doen over de reductie van fijnstof in en om gebouwen. In dit onderzoek worden vijf gebouwen met uiteenlopende gebruikersfuncties en op zeer belaste locaties onder de loep genomen en gebruikt als testcase voor het verder terugdringen van fijnstof in Nederland.

Gezonde binnenlucht

Van Heuveln: “Vanuit VLA ligt de focus op gezonde binnenlucht. Voor ons is het dan ook niet meer dan logisch om ons als partner aan dit onderzoek te verbinden. We geven hiermee het signaal af dat we het belang van schone lucht onderstrepen, maar wij willen ook in praktisch opzicht onze bijdrage leveren aan de oplossing. We bieden actief onze kennis en expertise op het gebied van gezonde binnenlucht aan, door onze leden te verbinden aan deze zoektocht naar het verder terugdringen van fijnstof in Nederland. Daarnaast doen we een dringende oproep aan onze leden om ook zelf hun financiële bijdrage te leveren. Met elkaar kunnen we echt het verschil maken.”

Praktische handvatten

Directeur John Lens van TVVL is blij dat de VLA direct gehoor heeft gegeven aan de oproep tot steun aan dit onderzoek. “Iedereen wil in een gezonde omgeving kunnen werken en leven, maar om dat te kunnen bewerkstelligen is nog veel onderzoek nodig. Dit onderzoek naar de fijnstofreductie in en om gebouwen richt zich niet alleen op de analyse van het probleem. Met dit onderzoek willen we de branche direct praktische handvatten bieden die een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit van woon- en werkomgeving,” aldus John Lens.