'Sterkere vraag naar dienstverlener met meerdere disciplines'

Drie jaar geleden vierde Kremer Installatietechniek het 50-jarig bestaan. Met 175 mensen vast in dienst, verspreid over diverse takken als woningbouw, beheer en onderhoud en ICT-diensten, zorgt de groep vandaag de dag voor full-service concepten en e-installaties met een focus op duurzaamheid.

In 2008 startte het familiebedrijf met het aanbieden van oplossingen om duurzame energie op te wekken. “Met Raedthuys als samenwerkingspartner installeren we pv-panelen en andere oplossingen, die opwekking van duurzame energie omvatten”, vertelt directeur Richard Kremer. “Daarnaast begeleiden en adviseren we rondom het toekennen van subsidies om verduurzaming van de grond te krijgen.”

Kennisdeling

Die adviesrol krijgt een steeds prominentere plek in het dienstenaanbod. Daarnaast is kennisdeling een belangrijkere component geworden. “We voelen in de markt een steeds sterker wordende vraag naar een partij die niet alleen verschillende disciplines in huis heeft maar ook als kennisbaken kan fungeren voor een klant.”

Een andere kanteling is te bemerken aan de vraagzijde van de markt. Opdrachtgevers lijken nu duurzaamheid als standaard te vragen. “Veel vaker dan een aantal jaren geleden is er een wens om gebouwen toekomstbestendig te maken. Daar helpt wet- en regelgeving omtrent BENG, MPG en gasloos ontwikkelen zeker aan mee.”

Proven technology toepassen

Dit alles betekent dat Kremer Installatietechniek in een vroeger stadium van het traject aan tafel zit om samen met de opdrachtgevers te sparren over ambities. “Dit geeft ons de mogelijkheid om toe te werken naar ultieme duurzaamheid. We proberen om met proven technology, innovaties die zich al eerder bewezen in de markt, een projectambitie naar een hoger niveau te brengen.” De dienstverlener werkt samen met aannemers, voornamelijk uit de omgeving. “We hebben een hechte band met deze partijen. Samen proberen we voor onze klanten de beste oplossing te garanderen.”

De groep blijft na oplevering liefst jarenlang betrokken bij een project. “Bijvoorbeeld door te monitoren op KPI’s, zodat we eventueel kunnen bijsturen of preventief onderhoud kunnen uitvoeren.” Een voorbeeld van zo’n monitoringstraject is een proeftuin van woningcorporatie Wonion. “2 jaar geleden realiseerden we een all-electric woning die we monitoren. Daar zetten we bijvoorbeeld ook infraroodverwarming in. Door de situatie te monitoren ontdekken we of de woning zo presteert als we verwachten of dat aanpassingen noodzakelijk zijn.”

Kremer verwacht dat de inzet op ICT, domotica en monitoring de komende jaren alleen maar stijgt. “Het implementeren van dergelijke oplossingen wordt steeds laagdrempeliger. Niet voor niets hebben we voor dit onderdeel een aparte divisie, want we verwachten dat dit de komende jaren een vogelvlucht neemt.” Om het hoofd te bieden aan innovatie en vernieuwing is een aanwas van professionals van belang. “We merken in de markt dat het lastig is om deze professionals binnen te halen. Daarom proberen we zo goed mogelijk te laten zien wat we doen, welke activiteiten we om het werk heen organiseren en zetten we onze gemoedelijke sfeer in de spotlight. Ik leg de uitdaging dan ook neer om samen met ons kennis te vergroten en te delen.”