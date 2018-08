Regeltechnische oplossingen voor energiemanagement en gebouwbeheer

Kieback&Peter laat op de Installatie Vakbeurs Hardenberg diverse slimme regeltechnische oplossingen zien.

De oplossingen die Kieback&Peter aanbiedt variëren van de nieuwe 6-weg regelkranen die tot vier 2-weg regelkleppen in een 4-weg leidingsysteem vervangen. Dat bespaart op installatietijd, materiaalkosten en op ruimte.

Een ander voorbeeld dat voordelen biedt op de vlakken van montagetijd en installatiegemak is de energiebesparende ruimteregeling en:key, die de ruimtetempratuur automatisch regelt. Deze regeling bestaat uit een ruimtesensor en een ventielregelaar voor op de radiator. Het aanleggen van elektrische voeding is niet nodig en er is geen bekabeling nodig. Dat maakt montage eenvoudig.

Meer informatie is te vinden in het partnerprofiel van Kieback&Peter (zie onderaan) en de website van Kieback&Peter.