Kennis en motivatie leidend bij werving technisch personeel

De invulling van een technische vacature duurt een maand tot een half jaar. Dat blijkt uit een onderzoek onder organisaties die zich bezighouden met techniek.

“Het kort aan technici is al een aantal jaar aan de gang en wordt alsmaar nijpender”, vertelt directeur John Huizing van ROVC. Uit het onderzoek, de ROVC TechBarometer, blijkt dat technische kennis, vaardigheden en motivatie zwaar wegen bij het werven van technisch personeel.

Motivatie

Daarnaast is een goede werkmentaliteit belangrijk. “Ik ben positief over het feit dat in het wervingsproces motivatie voor veel organisaties zwaar meeweegt. Natuurlijk is technische kennis een mooie bijkomstigheid, maar het is veel belangrijker dat iemand een passie heeft voor het vak en gemotiveerd is om te leren en te ontwikkelen.”

Lees het volledige onderzoek, gehouden onder 969 respondenten uit de techniek.