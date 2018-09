Uneto-VNI verder onder naam Techniek Nederland

Uneto-VNI krijgt een andere naam: Techniek Nederland. Het bestuur van de vereniging heeft dat vorige week in een speciale vergadering besloten. Vanaf 15 januari 2019 wordt de naam doorgevoerd, en komt er ook een nieuw logo.

De vereniging voor ondernemers in de installatiebranche en de technische detailhandel voerde de naam sinds de fusie van Uneto en VNI in 2002. Volgens voorzitter Doekle Terpstra is een “glasheldere naam met een herkenbare klank” nodig. “Het begint bij techniek. Techniek maakt ons land schoner, veiliger en sterker. Onze sector is onmisbaar voor de energietransitie die we in het Klimaatakkoord hebben afgesproken. Maar óók voor het oplossen van andere grote maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit, langer zelfstandig thuis wonen, verstedelijking en toenemende complexiteit van onze infrastructuur. De maatschappelijke relevantie zal de komende jaren dus alleen maar groeien. Daarom heten we voortaan Techniek Nederland.”

Breed terrein

De techniekbranche neemt een steeds sterkere positie in de gebouwde omgeving, industrie en infratechniek, stelt Terpstra. De brede ontwikkeling is volgens de voorzitter ook nodig in de naam. Terpstra: “Onze leden zijn technische experts en ontwikkelen zich tot dienstverleners op een breed terrein. Ze plaatsen niet alleen technische systemen, maar voeren ook de regie over complexe technische projecten, van ontwerp en plaatsing tot beheer en onderhoud. Techniek Nederland zal die rol de komende jaren benadrukken en versterken.”

Profiel

Techniek Nederland zal de belangen van de leden en van de sector als geheel sterker dan ooit behartigen, zowel op regionaal als op nationaal niveau. Terpstra: “Ons profiel wordt duidelijker, zowel naar politiek en overheid als naar de organisaties waarmee we samenwerken.”

De komende maanden voert Uneto-VNI nog de huidige naam, met Techniek Nederland als toevoeging. In januari 2019 wordt de naam Techniek Nederland en presenteert de vereniging een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.