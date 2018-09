Whitepaper ontvouwt besparingspotentieel van ruimteregeling

Door zelflerend regelen van elke ruimte is een energiebesparing van 20% te halen. Een whitepaper gaat in op de manieren waarop deze besparing gerealiseerd kan worden.

In de whitepaper, van de hand van Kieback&Peter, komt het besparingspotentieel door individuele ruimteregeling naar voren. Er worden diverse voorbeelden getoond van methodieken om energiebesparing te realiseren, die vervolgens tegen elkaar worden afgezet. Zo wordt ruimtetemperatuurregeling vergeleken met energiebesparende maatregelen in de installatietechniek en met bouwkundige maatregelen.

Als we kijken naar het besparingspotentieel van één ruimte, dan is de besparing bij 1 graad temperatuurverlaging al 6%. Dit loopt verder op naar 20% bij 4 graden temperatuurverlaging. De whitepaper gaat vervolgens in op een oplossing voor intelligente en zelflerende ruimtetemperatuurregeling en de werking hiervan.

Bekijk de whitepaper.