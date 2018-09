Testcentrum verbindt ventilatietheorie met praktijk

Experimenteren en monitoren in levensechte omstandigheden. Veel productontwikkelaars en installateurs dromen ervan, omdat het optimalisatie en conceptontwikkeling in de hand werkt. Zo ook specialist in binnenklimaat Renson, die in Waregem een testcentrum opzette.

Concept Home heet het centrum, dat ervoor moet zorgen dat er tal van belangrijke data beschikbaar komt. Op termijn is het mogelijk dat er testen worden uitgevoerd met bewoners. De data wordt onder andere ingezet om nieuwe technieken te ontwikkelen. “De woning is bijvoorbeeld uitgerust met maar liefst 3 verschillende ventilatiesystemen, om die onder exact dezelfde omstandigheden te vergelijken”, vertelt CEO Paul Renson.

Hierboven zie je een video-impressie van de opening van het Concept Home in Waregem

Het centrum wordt opengesteld voor onder andere architecten en installateurs om kennis op te doen. De Concept Home geeft de mogelijkheid om theorie en praktijk op elkaar af te stemmen. Daarnaast kan het fungeren als driver voor innovatie. “Dit Concept Home biedt ons de kans om te experimenteren met nieuwigheden die inspelen op de snel veranderende architecturale facetten van bouwen en verbouwen”, aldus Renson.