'Technisch beheer is meer dan voldoen aan een norm'

Anno 2018 lijkt het verleden tijd om een gebouw op te leveren zonder garantie of prestatiecontract. Vraagt de markt al voldoende om dergelijke oplossingen en welke partijen lopen voorop? Hoogste tijd om bij Van Dorp de stand van zaken op te maken en lopende initiatieven te belichten.

Die zijn er genoeg, zo blijkt uit een gesprek met Martin ten Brummeler, regiodirecteur bij Van Dorp. Het lijkt erop dat de afspraken in het klimaatakkoord zijn vruchten afwerpen en voor een opmars in verduurzaming zorgen. “Zo zien we een groeiende bewustwording binnen de kantorenmarkt over de te behalen doelstellingen en is er een grotere vraag naar energieneutrale kantoren en een upgrade van het energielabel.”

In 2023 moeten alle kantoren minimaal het energielabel C dragen. Ben je daar niet op tijd mee als eigenaar van het pand, dan riskeer je een boete en wordt het lastig of zelfs onmogelijk om het gebouw te verhuren of verkopen “Een belangrijke uitdaging is de financieringsuitdaging. Het loont natuurlijk om een duurzamere investering te doen waaruit je op de lange termijn meerwaarde haalt. Maar die ruimte heeft niet iedereen.”

Kansen in beeld brengen

Toch zijn er voldoende mogelijkheden om met beperkte middelen toekomstbestendig te worden. Zo kan een energieprestatiecontract zorgen voor gegarandeerde energiebesparing en wordt het beheer en onderhoud van installaties ondergebracht bij een professionele partij. “In dergelijke trajecten hebben wij een adviserende rol en zetten we alles op alles om een integrale oplossing te bieden. Dat betekent dat we aan de hand van de strategie van onze opdrachtgever mee helpen bepalen welke maatregelen waardevol zijn en brengen we alle mogelijkheden in beeld.”

Het technisch beheer van een gebouw hoeft namelijk niet te eindigen bij alleen energiebesparing. Ook op het gebied van gezondheid en circulariteit kunnen contracten toegevoegde waarde bieden. “Een gezond gebouw levert meer op. Medewerkers voelen zich beter en presteren daarom ook beter. Wellicht wordt je pand daardoor wel meer waard. Daarnaast zoeken we samen met onze opdrachtgevers naar manieren waarop we circulariteit kunnen inzetten, bijvoorbeeld door restafval te hergebruiken of voor circulair interieur te zorgen.”

Practice what you preach

Om meer aandacht te vragen voor het vraagstuk circulariteit en een koploperspositie te duiden voegt de dienstverlener daad bij woord. ‘Practice what you preach’ gaat op voor de nieuw geopende locatie in Leiden. “Daar hebben we de inrichting met circulaire materialen gerealiseerd. Daarnaast zorgen we voor het elektrificeren van het wagenpark. Bovendien hebben we op ons pand in Zoetermeer zonnepanelen laten plaatsen.”

Om grotere stappen te zetten in verduurzaming zijn er nog een aantal stappen te maken. Onder andere op het gebied van energiemonitoring en -management. “Dat speelt een essentiële rol in het optimaliseren van processen en installaties. Het is een onderdeel van de integrale dienst die we aanbieden en een element van een goed onderhoudscontract.” Daarnaast kan een meer langdurige samenwerking de basis vormen voor constante verbetering. “Idealiter ga je met elkaar een langdurige overeenkomst aan, bijvoorbeeld voor 10 jaar.”

Langdurige samenwerking

Gelukkig lijken gebouweigenaren en beheerders oren te hebben naar zo’n constructie, gepaard met een energieprestatiecontract. “Voor Biblion in Zoetermeer werken we aan de nieuwbouw en zijn we ongeveer 4 jaar aan de slag met het onderhoud. Hiervoor hebben we een 10-jarig contract afgesloten.” Ook gemeenten en in het bijzonder het onderwijs willen aan de slag met energiereductie. Hierbij hebben we de mogelijkheid om een duurzaam meerjaren onderhoudsplan op te stellen, afgestemd op de strategie van de opdrachtgever.”

Kortom: de wens voor energiereductie is tastbaar en onderwerpen als gezondheid en circulariteit worden nog niet altijd door opdrachtgevers zelf aangekaart. Door het goede voorbeeld te geven en hierover te adviseren kunnen ook laatstgenoemde twee pijlers beter onder de aandacht komen. “We zien een heleboel enthousiaste opdrachtgevers die goed op weg zijn met duurzaamheid. Het is aan ons om hen te adviseren, ondersteunen en een integrale oplossing te bieden. Daar krijgen wij weer energie van.”