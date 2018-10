'Cv-ketel verdwijnt snel, ook in bestaande bouw'

Om de transitie naar #VanGasLos te versnellen en handvatten te geven voor duurzame nieuwbouw en renovatie, organiseert LG in samenwerking met Centercon een reeks roadshow-bijeenkomsten voor installateurs, aannemers en adviseurs. Duurzaam Gebouwd was aanwezig voor een verslag bij de allereerste bijeenkomst van de roadshow in 2018.

Met het klimaatakkoord in het achterhoofd is duidelijk dat de bouw- en vastgoedsector liever eerder dan later aan de slag moet met woning- en utiliteitsbouw zonder gasaansluiting. Dat biedt kansen voor leveranciers van bijvoorbeeld warmtepompen, die zich de komende jaren moeten toespitsen op een grotere vraag naar deze oplossing.

Gas versus elektriciteit

“Op dit moment hebben we in Nederland zo’n 400.000 gasketels, tegenover zo’n 25.000 lucht/water warmtepompen”, geeft senior accountmanager Maurice Rebel van LG aan. “In het klimaatakkoord lezen we dat corporaties 100.000 woningen onder handen nemen en gasvrij maken. Een deel daarvan wordt aangepakt met warmtenetten en het andere vastgoed krijgt een warmtepomp, zonnepanelen en wtw.”

Op dit moment is het nog gissen welke wijken voor all-electric gaan: in 2021 presenteren gemeenten hun plannen over de aanpak. Pas op dat moment weten we welke wijken als eerste definitief vaarwel zeggen tegen aardgas. “Een andere aanjager is de regeling omtrent Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). In 2019 gelden de regels voor nieuwe overheidsgebouwen en in 2020 voor alle nieuwbouw. Deze vervanger van de EPC moet ervoor zorgen dat er onder andere meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie.”

BENG-regelgeving invullen

De BENG heeft 3 eisen, zoals we ook uiteenzetten in onze gratis whitepaper BENG. De eerste pijler is opgebouwd uit de maximale energiebehoefte per gebruiksoppervlak. Ten tweede is er een eis ingesteld omtrent het maximaal primair fossiel energiegebruik, per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Het derde en laatste element is het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

“Om die regelgeving in te vullen kunnen wij een mooie rol vervullen”, vervolgt Rebel. “We kunnen vanuit onze LG Solar-divisie de oplossingen voor duurzame energie leveren, met hoge efficiëntie en opbrengst.” Eerder besteedden we op Duurzaam Gebouwd al aandacht aan deze tak en de duurzame opwekking. “Daarnaast hebben we andere onderdelen die een gebouw volledig all-electric kunnen maken: warmtepomp, accu en energiemonitoring. Dat brengt de transitie snel dichterbij.”

Vers van de pers

Nieuw toegevoegd aan de reeks met oplossingen is het Monobloc, aan de reeds bestaande Therma V-lijn. De innovatie moet de cv-ketel in menig (corporatie)woning vliegensvlug vervangen. “We weten dat bewoners een hekel hebben aan grote installaties die veel van hun kostbare ruimte opslokken. De Monobloc speelt daar direct op in en is zelfs te plaatsen in woningen met een beperkte ruimte. Daarnaast kan deze innovatie tot 65 graden celcius water maken, ook bij koude temperaturen.”

Met de keuzevrijheid in het achterhoofd verwacht de leverancier van klimaatoplossingen dat steeds meer opdrachtgevers kiezen voor duurzaamheid. “Vanaf 2020 verkopen we 30.000 warmtepompen op de Nederlandse markt”, verduidelijkt Rebel. “Uitdaging hierbij is de bewoner: 90 procent van de eindgebruikers geven aan dat ze nog niet bezig zijn met verduurzamen. Die moeten we dus om krijgen. Eén ding is in ieder geval zeker: de cv-ketel verdwijnt snel, ook in de bestaande bouw.”

Live roadshow

Er zijn roadshows gepland tot dinsdag 4 december, gehouden op diverse plekken in het land. Interesse om een roadshow bij te wonen? Bekijk dan deze pagina en schrijf je gratis in.