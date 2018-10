'Leisure-sector heeft trendsetters nodig in verduurzaming'

Met een gaskraan die in 2030 dichtgaat en een verhoogde gasbelasting zoeken partijen in de bouw- en vastgoedsector naar alternatieven om vaarwel te zeggen tegen fossiele brandstoffen. De markt concentreert zich op gasloze realisaties, dat is goed merkbaar. Zo ook de leisure-markt, waaronder hotels, zwembaden en sportverenigingen.

Het is inmiddels alweer 46 jaar geleden dat groothandel Coolmark de markt betrad. Vanzelfsprekend is er sinds die tijd wel wat veranderd, vooral op het gebied van duurzaamheid. “De inzet op verduurzaming is veel steviger”, weet Alexander von Burg van Coolmark. “Dat komt door wet- en regelgeving als de BENG en MPG, maar ook omdat het een steeds belangrijkere maatschappelijke issue is.”

Elektrificeren

Een onderwerp van discussie is het winnen van gas in Groningen en het toewerken naar elektrificering van wijken. Met warmtepompsystemen probeert de groothandel invulling te geven aan deze uitdaging. “We zien meer investering in innovatieprojecten die energiebesparing opleveren, waar geen gas meer wordt ingezet. Dit komt uit de markt en het wordt door de overheid gestimuleerd.” Zo zorgde de innovatietender aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen voor innovatieversnelling en kiezen diverse ontwikkelaars ervoor om alleen nog gasloos te bouwen.

Gasloos is niet de enige focus. Sinds 1 januari 2015 zijn er via EU regelgeving wettelijke wijzigingen aangebracht in de F-gassenverordening. “We zien dat er daardoor een verschuiving plaatsvindt van de sterk milieubelastende synthetische koudemiddelen naar de natuurlijke koudemiddelen. Deze laatste dragen niet bij aan het broeikaseffect en zijn derhalve het enige milieuveilige én verantwoorde lange termijn antwoord! Een vooroordeel over deze innovaties is dat ze per definitie duurder zijn, maar tegenwoordig is de ROI (Return on Investment) zo’n 5 jaar.”

Energiebesparing en CO 2 -neutraliteit

"Een van de noviteiten die Coolmark introduceerde in dit kader is de zeer efficiënte Propaan Chiller", gaat Von Burg verder. "Geschikt voor zowel koel- als klimaattoepassingen en leverbaar in een zeer brede range tot ruim 1300 kW. Propaan is een zeer efficiënt en duurzaam natuurlijk koudemiddel welke het milieu volledig ontziet. De terugverdientijd, lage operationele kosten en beproefde techniek maken deze oplossing tot een goede en verantwoorde keuze."

Een focus op duurzaamheid is onder andere ook in de leisure-sector te proeven, waar onder andere sportverenigingen en hotels zich inzetten om minder CO 2 uit te stoten en energie te besparen. Hier spelen wij met de Q-ton van Mitsubishi Heavy Industries op in. Dit is de eerste hoog temperatuur warmtepomp in Europa met een warmwaterbereik van 60 tot 90⁰C graden, zelfs bij een buitentemperatuur van -25⁰C! Hiermee wordt een alternatief geboden voor de traditionele op gas of olie gestookte ketels of boilers.

Ook de Q-ton draait op een milieuverantwoord natuurlijk koudemiddel, zijnde CO 2 en is in staat om hoge energieprestaties te leveren. Daarbij is het legionella probleem dat bij de reguliere warmtepomp speelt hier geen issue. Om deze reden is de Q-ton zeer interessant voor sportcomplexen, hotels, appartementencomplexen, ziekenhuizen, WellnessCentra, etc. Omdat we met het natuurlijke koudemiddel CO 2 werken is het systeem ook uitermate geschikt voor BREEAM projecten.

Trendsetters