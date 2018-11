Integrale samenwerkingen voor beter binnenklimaat

De energietransitie vraagt om oplossingen die gasloos kunnen functioneren en de combinatie warmtepomp – wtw zien we in menig Nul op de Meter-woning terug. We interviewen Vasco, totaalleverancier van klimaatoplossingen, om de stand van zaken op te maken rondom innovaties in dit segment.

Het Vasco dat we nu kennen als leverancier van onder andere elektrische radiatoren, startte oorspronkelijk als Vlaams familiebedrijf. “Jos Vaessen richtte het bedrijf op en zette vanaf het begin fors in op innovatie”, vertelt Hans Buitenhuis van Vasco. “Ook design en comfort waren belangrijke pijlers van productontwikkeling.” Aanvankelijk lag de focus vooral op radiatoren. Het productaanbod werd uitgebreid met ventilatie en vloerverwarming. “We zijn ondertussen marktleider op het gebied van radiatoren in de Benelux.”

Spectrum verbreden

Dat bleef niet onopgemerkt door Arbonia, een Zwitserse totaalleverancier voor de bouw. “Met de overname door deze partij werd het spectrum van innovaties verder verbreed. Niet alleen met ramen en deuren, maar ook met sanitaire voorzieningen en HVAC.” De diversiteit aan oplossingen laat de leverancier beter inspelen op de versnelling van de energietransitie. “Om die nieuwe werkelijkheid in te vullen hebben we innovaties die specifiek inspelen op duurzamere manieren om te verwarmen en te ventileren.”

Een van die paradepaardjes is de Niva Ventilo, een convector die energiezuinig verwarmen met koelen combineert. “Deze warmtewisselaar werkt in combinatie met een warmtepomp, waarmee je kunt verwarmen en koelen. Hierdoor zit je er niet alleen in de winter comfortabel bij, want je profiteert in de zomer van koeling.” Een bijzondere eigenschap van de convector is de compactheid en het design. “Hierdoor kun je flexibeler omgaan met ruimte, want het betreft hier een kleine unit die in ieder ruimte meerwaarde biedt.”

Pakhuis te Tilburg

Lekker snel warm

Onder andere in all-electric ontwikkelingen zien we een trend in de verhoogde vraag naar deze elektrische radiatoren. “Vloerverwarming zien we ook vaak terug in bijvoorbeeld Nul op de Meter-woningen, maar met deze techniek duurt het wel langer voordat je het behaaglijk warm hebt.” Ruimtes als badkamers profiteren het meest van een elektrische radiator en slaapkamers van een Niva Ventilo . “In deze ruimtes krijg je het met deze techniek lekker snel warm en in de zomers heb je niet meer zo’n last van de hitte in de slaapkamer.”

Speciaal voor de badkamer ontwikkelde Vasco een reeks elektrische radiatoren met geïntegreerde blower voor extra warmteafgifte. Deze verwarmingsventilator is energiezuinig en werkt met een weekprogrammering en intelligente sturing op basis van aanwezigheidsdetectie. “Dat betekent concreet dat de ingebouwde bewegingssensor je leefgewoontes scant en het weekprogramma daarop afstemt. Zo verbruik je geen kilowattuur stroom te veel. De energieconsumptie kun je makkelijk aflezen op het bedieningsscherm.”

Inmiddels is de innovatie in verschillende projecten ondergebracht, zoals Pakhuis te Tilburg, met ketenpartner Installateur de Groot Tilburg, architectenbureau Schaeffer den Haag met Installateur Green Installation Group Bleiswijk en Kantorencomplex Breda met Installateur Roks Rijsbergen.

Noviteiten in ventilatie

Ook op het gebied van ventilatie zijn de nodige noviteiten in de markt gezet. Broodnodig, want we kennen de cijfers van het binnenklimaat in Nederlandse woningen en daar moet de sector als geheel iets aan doen. “We hebben onder andere een wtw-unit die perfect past in duurzame ontwikkelingen zoals NoM-huizen. Van bewoners hebben we meerdere malen de opmerking gekregen dat zo’n product fluisterstil moet zijn, dus daar zetten we op in. Daarnaast zetten we in op eenvoudige installatie en hebben we standaard een klasse F6 filter. Dat betekent dat we pollen en fijnstof tegenhouden, een van de grote vervuilers van het binnenklimaat.”

Samen sterker

Alle innovaties bij elkaar moeten ontwikkelaars, gebouweigenaren en andere stakeholders de tools geven om ingrijpend te verduurzamen. Hierbij is de neiging tot samenwerking en de ontwikkeling van totaalconcepten de sleutel tot succes. “Als sector hebben we de neiging om individueel voor eigen parochie te preken. Ik pleit ervoor dat we elkaar vinden en integrale samenwerkingen opzetten om de verduurzaming te versnellen. De immense opgave die voor ons ligt moeten we samen oppakken, zonder ons blind te staren op het eigen gewin.”