Onderzoek TKI Winst: 'Warmtenet goedkopere oplossing dan all-electric'

Een consortium onder leiding van DNV GL publiceerde tussentijdse resultaten van een onderzoek dat duidelijkheid geeft over kansrijke mogelijkheden om #VanGasLos te gaan. ‘Slim van het gas af met lage temperatuur warmte in de bestaande bouw’ heet het onderzoek, dat twee wijken onder de loep neemt en oplossingsrichtingen aangeeft.

De publicatie van het TKI Winst Consortium belicht zoals gezegd oplossingen voor twee wijken. Wijk 1 heeft een bouwjaar van ongeveer 1960, 60% van de wijk bestaat uit appartementen en 40% uit rijtjeswoningen, met een gemiddelde warmtevraag van 36GJ per jaar en isolatielabel C en D. Wijk 2 heeft eveneens een bouwjaar van ongeveer 1960, 25% van de wijk bestaat uit appartementen en 75% bestaat uit twee-onder-één kap. De huidige warmtevraag is gemiddeld 45 GJ per jaar en het isolatielabel is C en D.

Het consortium, bestaande uit DNV GL, Thermaflex, TU Eindhoven, Visser & Smit Hanab en IF Technology, rekende per wijk voor 2030 de warmteconcepten door, met verschillende configuraties. Uit de tussentijdse resultaten blijkt dat een warmtenet een goedkopere oplossing is dan all-electric. Daarnaast blijkt dat een 70/40 warmtenet [temperatuur aanvoer, temperatuur retour, red.]. inclusief aanpassingen op huisniveau goedkoper is dan een 40/25 of 20/10 variant.

Andere bevindingen centreren zich rondom de wijk-voor-wijk aanpak, waarvoor gemeenten in 2021 een plan gereed moeten hebben: zo’n aanpak lijkt ten koste te gaan van een optimalisatie op gemeente/regio-niveau. Daarnaast blijkt dat alle vergeleken concepten in 2030 een CO 2 -reductie van maximaal 80% kunnen realiseren. Ook wordt de warmteprijs in de toekomst meer gedreven door investeringskosten dan door exploitatiekosten.

In het complete onderzoek is meer te lezen over de verschillende uitkomsten. We vroegen Duurzaam Gebouwd-expert Thomas van den Groenendaal om zijn reactie op de publicatie. "“We hebben tot op heden in detail naar 2 echte wijken gekeken en hier een aantal concrete state-of-the-art technieken op geprojecteerd, waarin decentraal en centraal zowel bron, distributie en afgifte van warmte in is meegenomen. Het model geeft bijzonder veel tastbare informatie en een blik op de impact van bepaalde keuzes. Alles wordt afgemeten aan euro’s en uitstoot. Het wordt met dit model heel snel duidelijk welke oplossing voor de gegeven wijk het meest passend is, al kan de afweging tussen euro en uitstoot per wijk verschillen. Thermaflex heeft zich specifiek toegelegd op het calculeren van het warmtenet in de concepten waar dit van toepassing was. De invloed van het gekozen temperatuur regime op bijvoorbeeld investering, warmteverlies en pompenergie is hierin meegenomen. In alle gevallen is gekozen voor een prefab kunststof warmtenet; snel te verleggen en permanent corrosie vrij", aldus Van Den Groenendaal.