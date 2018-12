Best gelezen 2018: nummer 4

Op nummer 4 van het rijtje best gelezen artikelen van 2018 staat een interview met Duurzaam Gebouwd-expert John Kristinsson. In het toepasselijk getitelde ‘Techniek is cruciaal bij de energietransitie’ gaat hij in op wat er nodig is om te versnellen in deze kanteling in de gebouwde omgeving.

Volgens Kristinsson moeten we niet langer stilstaan bij de inzet van traditionele methodieken om de woningbouw te verduurzamen, maar moeten we ons richten op een alternatief. Die methodiek om gasloze ontwikkelingen mogelijk te maken licht hij toe in dit interview.

De Trias Energetica is voor het gasloos maken van woningen volgens Kristinsson een goede strategie, mits de richtlijnen op zijn kop worden gezet. “Voor bestaande woningen geldt: een installatie heeft voorrang op thermisch isoleren (1), maak ook gebruik van zon- en afvalwarmte (2) en benut de kansen van technische innovaties (3).”

