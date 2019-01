Gasloos distributiecentrum in Waalwijk

Eind dit jaar staat in Waalwijk het nieuwe distributiecentrum van Healthlink, met een oppervlakte van 15.000 m2. Van dit centrum is niet alleen het kantoorgedeelte, maar ook de volledige opslaghal gasloos. Dankzij warmtepompen.

Evelo-directeur Ad Farla staat op het dak van het distributiecentrum van Rulewave, een logistieke multinational in de olie- en gasindustrie. In het noorden is Shell Moerdijk te zien, in het westen wekt een windmolen duurzame energie op. Hij wijst richting het oosten en zuiden. “Hier werkt vastgoedbedrijf DHG in totaal aan nog zes andere distributiecentra. Als installatiebedrijf verzorgen wij hiervoor de verwarming en koeling, aan de hand van het City Multi VRF R2-warmtepompsysteem van Mitsubishi Electric. Dat komt op het dak van alle gebouwen te staan.”

Niet alleen in Moerdijk verschijnen de komende jaren nieuwe distributiecentra, ze komen ook in Bergen op Zoom, Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht en Waalwijk. En al deze centra krijgen een City Multi VRF R2-systeem. “Het voordeel van dit systeem is de mogelijkheid om het ene kantoor te verwarmen en het andere te koelen. Daarom adviseren we enkel nog dit systeem: het is wel een meerinvestering, maar het bezorgt de mensen veel meer comfort.”

Klimaatbeheersing voor de juiste temperatuur

In alle distributiecentra waarbij Evelo voor DHG het installatiewerk uitvoert, verwarmt en koelt het City Multi VRF R2-systeem enkel het kantoorgedeelte. In het nieuwe logistieke centrum van Healthlink – distributeur van medische hulpmiddelen, zoals medicijnen en kunsthuid – moet dit systeem in het hele gebouw voor het juiste klimaat gaan zorgen. “Met 42 warmtepompen gaan we ervoor zorgen dat de lucht in hele distributiehal van 15.000 m2 de juiste temperatuur heeft."

In het adviesrapport van het onafhankelijke technische adviesbureau kwam de apparatuur van Mitsubishi Electric als beste naar voren. Daarbij komt dat Alklima meer ervaring met de klimaatregeling van distributiecentra heeft.” Gezien de gevoeligheid van de hulpmiddelen moet het nieuwe logistieke centrum van Heathlink namelijk ook voldoen aan de normen voor goede distributiepraktijken. “Om ervoor te zorgen dat de producten in hun opslagruimte in de juiste staat blijven, mag de temperatuur niet te veel fluctueren. Als onderdeel van deze zogeheten GDP-normen moeten we dit garanderen, door dit vanuit ons eigen kantoor te monitoren en te bewaken.”

In de meeste gevallen kan Evelo een storing direct oplossen door op het gebouwbeheersysteem op een paar knoppen te drukken. “Zo kunnen we voor ASML de temperatuur in haar cleanrooms vanuit ons eigen kantoor aanpassen. Dat kan alleen niet bij een ‘harde reset’: dat moet op de machines zelf gebeuren. Hiervoor kunnen wij natuurlijk mensen aansturen.”

Meer onderhoud, minder service

Ondanks de drukte vindt Farla dat hij met Evelo toch steeds dichter bij de gewenste installatie komt. “We gaan voor meer onderhoud en minder service. Wij komen ieder halfjaar bij een bedrijf om onderhoud aan de installatie te verrichten, zoals filters reinigen of het apparaat bijstellen. Als we een servicebeurt uitvoeren, betekent het dat de installatie niet op de juiste manier functioneert.” In het verlengde hiervan verklaart hij het voordeel van grotere installaties. “Door apparaten op elkaar aan te sluiten en met elkaar te combineren, kunnen ze elkaars storingen opvangen. Mocht er iets fout gaan, dan merkt de gebruiker hier niets van.”

Kennis vermenigvuldigen

Dit soort kennis deelt hij graag met collega-bedrijven. “We bouwen en installeren alles zelf en stellen ook alles zelf in gebruik. Uit onze ervaringen hebben we gemerkt dat verwarmen het lastigst is, omdat veel bedrijven nog steeds vanuit een koeltechnisch oogpunt kijken naar een klimaatinstallatie. Dit leren we door met onze partners te blijven overleggen en dit blijven we met anderen delen. Zo verandert onze rol: steeds vaker zitten we op de stoel van de technisch adviseur.”

