Nieuwe partnerships Van Wijnen om verduurzaming te garanderen

Sinds het duidelijk is dat Nederlandse woningen in de toekomst verder moeten zonder (aard)gas, wil Van Wijnen samen met partners aan alternatieven werken.

Van Wijnen (Regio Midden) zoekt daarom sinds mei 2018 actief naar nieuwe samenwerkingsmodellen. “Met het oog op efficiëntie en betaalbaarheid kiezen we ervoor met vaste leveranciers en installateurs nieuwe partnerships te sluiten. Hiermee kunnen we sneller, beter en betaalbaarder voldoen aan onze ambitie om de gebouwde omgeving in Nederland energieneutraal te maken.”

Sneller, beter en betaalbaar

Een van de resultaten van dat nieuwe beleid is een samenwerkingovereenkomst van Van Wijnen (Regio Midden) met Van der Sluis Technische Bedrijven en Breman Installatiegroep (Harderwijk). Samen willen zij sneller, beter en betaalbaar kunnen verduurzamen. De bouw van een woning en de bijbehorende installatietechniek kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd en garanderen de bewoners een comfortabele en gezonde woning, aldus Van Wijnen in een persbericht. Verder werd er ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Alklima voor de Mitsubishi Electric (lucht)warmtepompen en Brink Climate Systems voor ventilatiesystemen.

“Door met deze partners samen te werken, leren we hoe we bouw en installatietechniek beter op elkaar kunnen afstemmen. Naast de grondgebonden nieuwbouwwoningen zoeken we ook voor hoogbouw en voor bestaande bouw naar geschikte installatieconcepten.”

Bron en foto: Van Wijnen Bouw