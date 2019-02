3 ontwikkelingen die het werk van de installatieprofessional beïnvloeden

Installateurs moeten investeren in het op peil houden en uitbreiden van hun kennisiniveau. Klanten verlangen namelijk steeds meer van hen. Niet alleen de technische kennis rondom installatie en service zijn belangrijk. Ook de mogelijkheden op het vlak van subsidie zoals ISDE en MIA/VAMIL en wet- en regelgeving zoals BENG zijn belangrijke elementen. "Technische vakgenoten zijn vanaf nu niet enkel installateur, maar ook kennispartner."

Dat is althans de mening Wilco Henzen, salesmanager bij LG Air Solutions. “Door het tekort aan personeel hebben installateurs het ontzettend druk. Toch is het belangrijk dat zij een deel van hun tijd investeren in het bijwonen van kennissessies en trainingen, zeker nu het verwachtingspatroon van klanten verandert”, vervolgt hij. Dit veranderende verwachtingspatroon wordt volgens de salesmanager van LG Air Solutions veroorzaakt door drie ontwikkelingen:

1. De eindgebruiker beseft dat de tijd van uitstellen voorbij is

Of je nu een voor- of tegenstander bent van de energietransitie, volgens Henzen dringt het besef tot Nederlanders door dat de tijd van uitstellen voorbij is. Het kabinet zet steeds nadrukkelijker in op duurzame en milieuvriendelijke maatregelen. Henzen: “Het gaat al jaren over de energietransitie, maar voor veel huishoudens was het lange tijd een ver-van-mijn-bed-show. We zien nu echter dat mensen daadwerkelijk gaan nadenken over milieuvriendelijke oplossingen, zoals duurzame aanpassingen in en rondom het huis of elektrisch rijden.”

Henzen ziet de interesse in de warmtepomp aanzienlijk toenemen tijdens trainingen en evenementen. Er komen niet alleen méér bezoekers, ook het type publiek verandert. “Het publiek is nu veel breder dan een paar jaar geleden. Ik zie niet enkel installateurs en adviseurs meer, maar ook eindgebruikers, architecten en aannemers.”

Wilco Henzen van LG Air Solutions

2. De eindgebruiker breidt eigen kennis uit

De interesse neemt toe bij eindgebruikers en daarmee stijgt ook hun kennisniveau. Consumenten en zakelijke eindgebruikers verdiepen zich steeds meer in de mogelijkheden en toepassingen van de warmtepomp. Welk systeem is het meest geschikt voor mijn type woning? Welke subsidiemogelijkheden zijn er? Welke warmtepomp levert goede prestaties bij lage buitentemperaturen? En met welke wetgeving moet ik rekening houden?

Eindgebruikers zijn dus steeds beter op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van warmtepompen. “Maar dat niet alleen, ook de interesse voor compleet gasloze oplossingen stijgt”, verduidelijkt Henzen, “De transitie ontwikkelt zich steeds verder, we moeten daarom ook verder vooruitkijken.” Hij doelt hiermee onder meer op het feit dat er een groot tekort aan installatieprofessionals is. Mede door dit tekort aan vakmensen komen er steeds meer kant-en-klaar-oplossingen op de markt, die sneller en eenvoudiger te installeren zijn volgens een plug-and-play systeem. Dit soort oplossingen bieden mogelijkheden om het tekort aan professionals op te vangen.

3. De eindgebruiker wil bewijs

Door het stijgende kennisniveau van eindgebruikers kom je in de huidige markt niet meer weg met onbeantwoorde vragen over efficiëntie en kostenbesparing. Nee, de klant wil bewijs en goede onderbouwingen. Het liefst opgediend in feitelijke cijfers over wat een warmtepomp nu daadwerkelijk oplevert, zowel qua duurzaamheid als qua kostenbesparing en comfort. Dit geeft hen voldoende vertrouwen om de stap te nemen. Henzen: “De klant wil bewijslast zien op vragen als ‘Wat levert dit nu direct op? En hoe gebruik ik mijn energiezuinige product zo effectief mogelijk?”

Volgens de salesmanager van LG Air Solutions komt dit omdat mensen steeds zelfbewuster worden. Ze willen weten of hun investering wel het gewenste effect heeft. “Klanten maken bewust de overstap naar energiezuinige producten. Het zou dan ook teleurstellend zijn als een investering vervolgens minder energiezuinig of kostenbesparend blijkt te zijn dan vooraf werd ingeschat. Dat wil men voorkomen.”

Kortom, bovenstaande ontwikkelingen hebben volgens Henzen een uitwerking op het werk van installateurs. Ze zullen immers vaker door klanten worden benaderd voor advies dat verder gaat dan de installatie of het onderhoud van een klimaatoplossing. En dat terwijl installateurs al een metamorfose hebben ondergaan. Henzen: “Vroeger had je één installateur voor de cv-ketel en een andere installateur voor de airconditioning. Tegenwoordig zie je dat beide partijen zich richten op klimaatsystemen zoals de warmtepomp. Dat was destijds een flinke omschakeling, en nu zetten we de volgende stap. De komende periode waarin de overstap naar gasloos wordt gemaakt wordt absoluut een interessante periode binnen ons vakgebied.”