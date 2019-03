Icoonprojecten realiseren met optimaal comfort en laag energieverbruik

Asics in Hoofddorp, Blaak16 in Rotterdam en de WKO voor nHow Hotel in Amsterdam. Het zijn slechts enkele projecten waaraan Roodenburg Groep een bijdrage leverde, onder andere op het vlak van installatieverduurzaming. Hoogste tijd om aandacht te besteden aan de visie en projecten van deze Duurzaam Gebouwd-partner.

Foto: nHow Amsterdam

Voor de mensen die de specialist in duurzame installaties nog niet kennen, stelt Lernard Simonis zijn organisatie voor. “Onze expertise ligt in complexe nieuwbouw- en renovatieprojecten, waarbij we ons onderscheiden met hoogwaardige technische kennis. Vanzelfsprekend speelt duurzaamheid een belangrijke rol in de projecten die we uitvoeren. Naast dit element staan innovatie, onafhankelijkheid, betrokkenheid en maatwerk centraal als kernwaarden.”

Fijn en gezond gebouw

De focus ligt op de installatie van opwekkingsinstallaties, ontworpen om het energieverbruik te minimaliseren. “Tegelijkertijd willen we te allen tijde een optimaal comfort realiseren. Het blijft dan ook de uitdaging om tegen zo min mogelijk energie een fijn en gezond gebouw te realiseren, waar mensen graag willen verblijven en werken.”

Inmiddels heeft de organisatie 3 decennia aan kennis en ervaring onder de mantel. Complexe installaties realiseren zoals WKO’s behoort tot de orde van de dag. “Dit type installatie leent zich goed voor duurzame gebiedsontwikkeling. De winst schuilt in de mogelijkheid om de warmte en koude van de bron te gebruiken voor diverse vastgoedtypologieën, zoals woningen, kantoren en retail.”

WELL voor Asics

Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit type installatie in diverse grote projecten van Roodenburg is toegepast. Op de pagina ‘Projecten’ op de website van Roodenburg Groep prijken dan ook verschillende iconische gebouwen, zoals het Haagse Hoge Huis in Den Haag, De Oliphant in Amsterdam en Asics in Hoofddorp. Duurzaam Gebouwd besteedde eerder aandacht aan de WELL-certificering die voor laatstgenoemde project behaald is.

Foto Asics: WAX Architectural Visualizations (Visualisatie), Powerhouse Company (architect) en RED Company (Ontwikkelaar)

Ook in Rotterdam werd ingezet op duurzaamheid, met het vernieuwbouwproject Blaak16. Diep in de Rotterdamse binnenstad staat het gebouw met 12 verdiepingen en 15.000 vierkante meter vrij indeelbare vloeren. “We hebben hier zowel een BREEAM-NL Excellent en WELL Gold-certificering weten te bemachtigen.”

Foto: Blaak 16

Energie-efficiëntie dankzij WKO-installatie

Het gebouw draagt het energielabel A. “De energie-efficiëntie die we bij Blaak16 bereiken en het comfortabele binnenklimaat dat we creëren zijn mede te danken aan de WKO-installatie, die alle ruimtes koelt en verwarmt. Verder zijn we verantwoordelijk voor de installatie van de elektra, diverse werktuigbouwkundige aspecten van het gebouw en de sprinkler- en sanitaire installaties.”

De aansluiting bij Duurzaam Gebouwd is voor Roodenburg Groep de manier om kennis te delen en meer icoonprojecten in het portfolio te krijgen. “We willen niet alleen kennis delen, maar ook verbreden. Daarnaast dagen we de markt vanzelfsprekend uit om meer duurzame projecten te realiseren, zodat onze lijst met toonaangevende projecten blijft doorgroeien.”