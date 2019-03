Innoveren op totaalconcepten en distributie van energie

Het opwekken van duurzame energie en warmte heeft door de energietransitie nu de aandacht. Toch is er een sleutelelement dat uit het oog wordt verloren: de distributie van energiestromen. ‘Onbekend maakt onbemind’, want verliezen tussen bron en afgifte lopen soms op tot 50%. “Daar is een grote winst te behalen en dus willen wij de sector bewust maken zich meer te richten op het beperken van afgifteverliezen.”

Als onderdeel van Aalberts richt Flamco zich op de HVAC, een wereld die zich de afgelopen jaren kenmerkt door innovatie en verandering. “Terwijl het vroeger aan de orde van de dag was om het over producten te hebben, praten we tegenwoordig over totaalconcepten en -oplossingen”, geeft country manager Nederland Hermie Tiedink van Flamco aan. “We richten ons met twee divisies op duurzaamheidstoepassingen binnen HVAC. Zo hebben we een divisie gericht op leidingwerk en een divisie die zich specialiseert op flow control.”

In plaats van een focus op individuele producten ligt de nadruk vooral op het compleet inrichten van het distributiewezen van een gebouw. “Met losse componenten maken we een totaalconcept, dat is toegespitst op maximale klimaatprestaties in een gebouw of woning. Hieronder vallen ook monitoring, beheer en onderhoud. Door sensortechnologie toe te passen gaan we van reactief naar predictief onderhoud.” Door actief gebouwen te monitoren op prestaties is het mogelijk om onderhoud te voorspellen. “Je kunt bijvoorbeeld een patroon koppelen aan het onderhoud van 'kritische' componenten. Dan kom je niet op het moment dat de pomp al kapot is, maar zorg je ervoor dat je tijdig kunt ingrijpen en optimaliseren.”

Bewustwording

De veranderde richting is een direct gevolg van een marktkanteling. De opdrachtgever heeft meer en meer te maken met overheidseisen op het gebied van energiebesparing en tevens ook een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan duurzaam ondernemen. Met een garantieperiode van 2 jaar en een gedateerde verticale bouwkolom was er beperkte invloed voor een installateur. Door bewustwording weten we nu dat het anders kan en moet.

Een belangrijke driver voor de kanteling is de energietransitie. “Gebouweigenaren moeten naar label C in 2023 en A in 2030. Woningen moeten van het gas af. Er liggen zeer grote uitdagingen, waarbij de oplossing niet schuilt in één product maar een samenspel van componenten.” Hierbij wordt ook de samenwerking tussen partijen belangrijker. “Veel rollen veranderen. Partijen blijven langer onderdeel van het bouwproces omdat de opdrachtgever wil dat kundige mensen aan de knoppen draaien om bijvoorbeeld energieprestaties te optimaliseren. Tegelijkertijd zien we zowel aan de exploitatiekant als aan de bouwkant een toenemend gebrek aan professionals die deze opgave kunnen invullen.”

Gebrek aan (mensen met) kennis

Laatstgenoemde kan van negatieve invloed zijn op de voortgang om doelstellingen voor energieneutraliteit en circulariteit in te vullen. “Klimaatinstallaties worden complexer, maar dé hobbel voor de sector is het gebrek aan mensen met kennis. We zien allerlei initiatieven om dit gat te dichten, maar de duurzaamheidsopgave staat nú voor de deur en dus moeten en kunnen we innoveren op andere gebieden.”

Een voorbeeld: prefab bouwen. Door niet op de bouwlocatie maar in een fabriek en geconditioneerde omstandigheden te werken, kan er vooraf meer gedaan worden in minder tijd. “Dit gaat verder dan dat je zou denken. Bij Flamco kunnen we complete technische ruimtes prefab bouwen om die vervolgens op locatie in het gebouw te passen.” Een ander focusgebied is de hechtere samenwerking met vastgoedeigenaren en andere ketenpartners. “We willen een goede definitie van de wens en kunnen ondersteunen om die ambities vorm te geven. Dat doen we dus het liefst met totaalconcepten, waarvan we de effectiviteit kennen, die we dan bij voorkeur in de fabriek klaarstomen.”

Om duurzaamheidsdoelstellingen goed in te vullen draait het niet alleen om de inzet van innovaties. “We zien dat opdrachtgevers vaak kijken naar de schil, de opwekker en het afgiftesysteem. Daarbij denken ze niet na over de distributie van energiestromen en de effectiviteit daarvan. In de sector zien we dat er nog veel verlies in warmtedistributie wordt toegestaan, iets waar wij onze expertise op los willen laten en wij de expertise in huis hebben. Zo is er naast de energietransitie genoeg winst te behalen op het gebied van distributie van warmte en energie. Wij dagen koplopers graag uit om hiermee met ons aan de slag te gaan.”