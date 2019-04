Vakhelden: campagne voor waardering vakmanschap

Wie krijgt er dit jaar extra aandacht voor zijn of haar vakmanschap of bijzondere prestatie? Meld jouw vakheld aan bij Alklima tijdens Building Holland.

Alklima geeft komende week, tijdens de beurs Building Holland (9 t/m 11 april 2019, RAI Amsterdam), de aftrap voor een nieuwe campagne waarmee waardering wordt gevraagd voor vakmanschap. De vakhelden van Alklima zijn de professionals onder de installateurs, die de premiumproducten van Mitsubishi Electric installeren, service verlenen en onderhoud uitvoeren.

Volgens Alklima komt het eindresultaat van een project altijd tot stand door teamwork, maar de mensen in het veld zijn uiteindelijk degenen die bij de zakelijke en particuliere klanten het verschil kunnen maken. Vandaar de extra waardering voor deze vakmensen.

Vakhelden

De Vakhelden campagne heeft een sterke link met de opleiding Alklima College. Onder die paraplu wordt, naast trainingen en workshops, ook de officieel erkende MBO-3 opleiding Inspectiemonteur Koudetechniek verzorgd.

Wie investeert in vakmanschap en techniek, en er zelfs een MBO-3 opleiding voor aanbiedt, moet daar ook zijn waardering voor laten blijken. Vandaar de Vakhelden campagne, waarmee Alklima ook wil laten zien hoe geweldig het werk in de klimaattechniek is. Zo hoopt het bedrijf jongeren te enthousiasmeren om bij te dragen aan het maatschappelijk zeer relevante thema energietransitie.

Website

Tijdens de campagne kunnen installateurs hun collega aanmelden via de website www.vakheld.nl, die live gaat vanaf de beurs Building Holland (agenda Duurzaam Gebouwd). De deelnemers worden door Alklima gevolgd en krijgen gedurende het jaar aandacht voor hun vakmanschap of bijzondere prestatie(s).

In november zullen de vakhelden tijdens de jaarlijkse Alklima WinterBBQ worden bekendgemaakt onder het motto ‘Geen energietransitie zonder technische vakhelden’.

Lees ook het interview in de zojuist verschenen editie 42 van Duurzaam Gebouwd met Alklima’s algemeen directeur Arjen de Jong (pagina 141).