Creativiteit gevraagd bij circulair installeren   

Regelgeving en normen kunnen circulair bouwen en installeren zowel in de weg zitten als een duwtje in de rug geven. Belangrijk daarbij is dat bouwende partijen vroegtijdig met het bevoegd gezag de circulaire plannen doornemen. Dat is een van de lessons learned van het circulaire project in Zeeland, waar materialen uit het circulair ontmantelde Rijkswaterstaat-kantoor in Terneuzen zijn hergebruikt in de renovatie en deels nieuwbouw van de kinder- en jeugdkliniek Ithaka in Kloetinge.

Tijdens Building Holland – op woensdag 10 april van 11.00 tot 12.30 uur in zaal E107 – komen onder andere deze lessons learned aan de orde. Dit gebeurt tijdens het side event van Duurzaam Gebouwd: Circulair Installeren in de praktijk. Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat organiseren deze sessie om hun kennis over dit project te delen.

Naast bouwmaterialen zijn ook materialen voor installaties hergebruikt, zoals kabelgoten en cv-ketels voor piekvraag. Uit een evaluatierapport, dat in opdracht van de provincie Zeeland is gemaakt, blijkt dat creatieve oplossingen nodig zijn om hergebruik van materialen mogelijk te maken. Dit omdat circulaire bouw en installeren nog niet is ingebed in de huidige regelgeving en normen.

Renovatie

Omdat het deels een renovatie betrof, hoeft op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit niet gebouwd te worden volgens het huidige besluit. Dat geldt ook voor de elektrotechnische installatie. Het renovatie deel van de kliniek is in het begin van de jaren ’90 gebouwd. De huidige normen ten aanzien van de elektrotechnische installatie (NEN-1010) zijn pas later van kracht geworden. Ondanks de vele wijzigingen en aanpassingen hoeft de installatie niet te voldoen aan de laatste eisen volgens de NEN 1010. De achtergrond hiervan is dat het bouwwerk volgens rechtens verkregen niveau zonder functiewijziging mag voldoen aan de geldende norm die toen is verkregen ongeacht de omvang van de aanpassingen en uitbreidingen.

Transparant

Belangrijk is, blijkt uit het evaluatierapport, dat bouwende partijen in overleg treden met het bevoegde gezag. “Bespreek met hen de toepassing van circulaire materialen op basis van gelijkwaardigheid. En maak duidelijke keuzes en afspraken en leg deze transparant vast, zodat deze in geheel de levensduur van het gebouw herleidbaar zijn”, zo beveelt het rapport aan.

De ervaringen van alle deelnemende partijen zijn ook samen gebracht in een leerbundel. De pdf is hier te lezen.

Sessie tijdens Building Holland

Tijdens deze Building Holland-sessie vertelt Martin Scherpenisse meer over de ervaringen van de provincie met dit project. Daarna vertelt Erik Koremans, directeur Circulair Bouwen van urban miner New Horizon, over hun ervaringen in dit project, en ook in andere circulaire projecten. Hij geeft de bottlenecks aan en doet tips & trucs aan de hand. De derde spreker, Olaf Oosting van Unica Energy Solutions, vertelt over circulair beheer en onderhoud van installaties, aan de hand van een heel bruikbaar 4 stappenplan.

