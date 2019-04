Trends in de HVAC-markt in het Evoluon

Ontwikkelingen in de installatiebranche, trends op het gebied van bouw, servicetools en de HVAC-markt en een kennismaking met de nieuwste producten van LG. Dit zijn slechts een aantal thema’s die op woensdag 3 april aan bod kwamen tijdens alweer de 4e editie van de LG/Centercon Kick-Off.

Dit jaar was de technische hoofdstad van Nederland, Eindhoven, het toneel van dit jaarlijkse event. Onder de kenmerkende koepel van het Evoluon verzamelde installateurs en adviseurs zich om inspiratie op te doen en hun kennis te vergroten. De Kick-Off werd afgetrapt door Robert in den Haak, Directeur bij Centercon, en Richard de Waal, Directeur bij LG Air Solutions. Beide heren benadrukten dat de kick-off niet alleen een aftrap van het nieuwe klimaatseizoen is, maar vooral ook een moment in het jaar om informatie en inspiratie over trends en ontwikkelingen in een snel veranderende markt te delen.

Trends naar water

Roel Drenth had de eer om te starten met de eerste presentatie. Als Sales Manager bij Centercon was hij de aangewezen persoon om de aanwezigen meer te vertellen over trends naar water. “Energieneutraal, CO2-reductie, BENG, NOM, het zijn maar een aantal termen die gepaard gaan met de huidige energietransitie, een transitie waar we allemaal mee te maken hebben”, aldus Roel Drenth. Na een korte introductie deelde Roel zijn kennis over diverse producten, waaronder de RAC line-up, CAC modellen en de Multi V.

LG’s totaaloplossing

De trend om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en met name gas leidt onvermijdelijk ook tot innovaties op het gebied van energieopwekking. Het was aan Achmed Mohammed, LG’s Head of Solar Benelux, om LG’s totaaloplossing te introduceren. LG biedt namelijk high efficiency Solar PV-modules waarmee efficiënt energie opgewekt kan worden. Dit in combinatie met het Energy Storing System (ESS) bestaande uit een omvormer en een batterij, en LG’s warmtepomp vormen de totaaloplossing voor het duurzaam verwarmen van een woning.

Achmed beschreef de werking van de totaaloplossing als volgt: “De PV-panelen op het dak van de woning verzamelen energie gedurende jouw werkdag. Omdat er op dat moment niemand thuis is wordt alle energie opgeslagen in de batterij, er is tenslotte geen verbruik. Zodra de batterij volledig opgeladen is kan met de overige opwekking ook het tapwater verwarmd worden. Op het moment dat iedereen thuiskomt van zijn werk of school kan het huishouden functioneren op de solar energie opgeslagen in de batterij. Zo kan de warmtepomp de woning met deze solar energie verwarmen.” Dit is niet alleen een energiebesparende en milieuvriendelijke oplossing voor de toekomst. Het is vanaf medio 2019 ook daadwerkelijk mogelijk om de totaaloplossing van LG te installeren.

Innoveren in servicemogelijkheden

Service vormt een belangrijk onderdeel van het installateurs vak. “In de service ben je echter niet alleen bezig met de toekomst, je kijkt ook naar de huidige oplossingen en de toepassingen die nu geïnstalleerd zijn in woningen”, vertelt Martin Pennings, Service Manager bij LG. Hij vertelde dan ook over innovatieve mogelijkheden om de installateur te ondersteunen: de LG Service App, Academy & training en Service Tools.

Subsidies

Na Martin Pennings was het de beurt aan Key Accountmanager, Maurice Rebel. Zijn presentatie bood meer inzicht op topics als wetgeving en subsidies. De energietransitie leidt namelijk niet alleen tot veel veranderingen in het productaanbod, ook op het gebied van wet- en regelgeving volgen de wijzigingen elkaar in hoog tempo op. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor woningbezitters, maar zeker ook voor woningbouwcorporaties. De zoektocht naar oplossingen om de klimaatdoelstellingen te halen maakt LG van dichtbij mee. Zij zitten tenslotte regelmatig om tafel met corporaties om hen te adviseren over de mogelijkheden. “’Wachten’ zou binnen de energietransitie uit het vocabulaire geschrapt moeten worden”, aldus Maurice. “We zullen met z’n allen stappen moeten gaan zetten, de energietransitie is namelijk een gezamenlijke opdracht én een gezamenlijk doel.”

Heating line-up

Dat de warmtepomp een grote bijdrage gaat leveren aan dit gemeenschappelijk doel mag geen verrassing meer zijn. Erik Stolk, Accountmanager bij Centercon, nam alle aanwezigen dan ook mee in de heating productline-up tijdens zijn presentatie. Hierin stond hij stil bij onder andere de Thema V, de Therma V Monobloc, LG’s Integrated Water Tank en nieuwe producten zoals de Therma V Split, Centower en Hydrokit.

Jos Burgers, bekend van diverse managementboeken gericht op ondernemers, sloot de middag af met zijn bijzonder vermakelijke kijk op het sales traject. Hij gaf de aanwezige installateurs op geestige wijze advies op het gebied van onderhandelen en ondernemen. Waarna de mini-beurs geopend werd en iedereen onder het genot van een hapje en een drankje kon napraten te midden van alle eerder besproken producten.