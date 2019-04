CO2-reductie en comfortabel binnenklimaat bij poli’s ZorgSaam

In de poliklinieken van het ZorgSaam ziekenhuis te Terneuzen staat 24/7 de verwarming aan. De bezetting van de ruimten is wisselend en varieert tussen de 18,6% en 27%. Dit betekent dat de meeste tijd de verwarming voor niets aan staat. Door toepassing van het en:key-systeem verandert deze situatie.

Het systeem heeft een zelflerende ruimtetemperatuurregeling, waarmee in iedere poli de gewenste temperatuur wordt bereikt. Bij geen gebruik van de ruimte schakelt de regeling de temperatuur automatisch lager. Het resultaat is voor iedereen positief. Gebruikers zijn tevreden door het verhoogde comfort, de energiebesparing zal naar verwachting 27% bedragen.

De Energie Investeringsaftrek (EIA) wordt toegepast en de impact op het klimaat is gunstig. De CO2-reductie, geëxtrapoleerd voor 100 ruimtes, wordt 13.329 kg CO 2 . “We kunnen het beheer zelf uitvoeren, zonder tussenkomst van derden”, laat manager huisvesting en techniek Johan de Feijter van ZorgSaam weten.

Waar bestaat en:key uit?

En:key bestaat uit een ruimtesensor en één of meerdere ventielregelaars die op nieuwe of bestaande radiatoren gemonteerd kunnen worden. Het aansluiten werkt eenvoudig en snel, zonder bekabeling, omdat en:key draadloos werkt via de betrouwbare EnOcean-techniek. De levensduur is lang omdat zowel de sensor als de ventielregelaar functioneren met de duurzame energyharvesting techniek.