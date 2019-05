Trots zijn op succes, innovatie en groei

De champagne mag open bij Alklima in Alblasserdam, vanwege het zilveren jubileum. In 25 jaar groeide de exclusief importeur van Mitsubishi Electric Living Environment Systems uit naar de aanbieder van totaaloplossingen, met warmtepomp, regeltechniek en ventilatie. Duurzaam Gebouwd duikt met algemeen directeur Arjen de Jong in de geschiedenis van het bedrijf en werpt met hem een voorzichtige blik in de toekomst.

Het was 1994 toen we met zijn drieën startten als importeur van Mitsubishi Electric klimaatsystemen. In die tijd waren we vooral bezig met het leveren van airconditioning voor kantoren en particulieren.” De verse innovatie: City Multi VRF schudde de markt op. Deze VRF-warmtepompensystemen kunnen tegelijkertijd koelen en verwarmen in verschillende ruimtes.

“Ik zie de komst van dit warmtepompsysteem nog altijd als het startschot voor duurzaamheid in onze branche. Vanaf het moment dat deze units op de markt kwamen, is toekomstbestendigheid als thema voor ons in een stroomversnelling gekomen.”

Icoonprojecten

Al snel kreeg de innovatie onderdak bij een icoonproject: het Kurhaus Hotel in Scheveningen. In 1999 werd de brongebonden variant van het City Multi VRF-systeem toegepast in het hotel. De energie-uitwisseling vindt plaats op drie locaties binnen het Hotel; de onderlinge kamers, vleugels en de bron zelf. “We kregen destijds 60.000 gulden subsidie op de complete installatie. Voor die tijd een grote som geld en daardoor was er ruimte voor verduurzaming van installaties.” Het klimaatsysteem voorziet alle kamers van warmte en koeling.

Het Kurhaus was het eerste project met het City Multi VRF-systeem en tevens een Europese primeur. Er volgden nog meer Europese primeurs voor het groeiende Alklima, zoals de herontwikkeling van hotelketen The Generator, waar we op DuurzaamGebouwd.nl uitgebreid aandacht aan besteedden. “We zijn trots dat we deze primeurs vooral in Nederland mogen vieren. Dankzij de Research & Development-kracht van Mitsubishi Electric zijn er constant productinnovaties. Daarmee tillen we het klimaat en rendement in gebouwen naar een hoger niveau. In Nederland hebben we het geluk om samen te werken met enthousiaste partners die zich in verschillende sectoren bewegen, zoals utiliteit, retail, hospitality, onderwijs, zorg en woningbouw. Het is mede dankzij deze koplopers dat we onze nieuwe systemen kunnen inzetten en voor een verschil kunnen zorgen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.”

Aan de slag met innovaties

Nederland blijkt een innovatief land. “Kijk eens naar de landen om ons heen. Die zijn behoudender, terwijl Nederlanders openstaan voor vernieuwing. We durven het hier aan om met innovaties aan de slag te gaan. Voorwaarde hiervoor is wel dat de complete bouwkolom hierin meegaat en dat de eindgebruiker een koplopersrol neemt.”

Primeurs, innovaties en vernieuwing zien we zeker ook terug in de woningbouw. Ten tijde van de Stroomversnelling maakte de Ecodan lucht-water-warmtepomp zijn intrede in de markt. “Met deze all-electric oplossing vulden we destijds de opgave in om Nul op de Meter te bouwen en te renoveren. De Stroomversnelling heeft de markt aan het denken gezet en we zijn blij dat we hier samen met andere koplopers een stempel op kunnen drukken.” Speciaal voor de woningbouw – maar ook geschikt binnen de utiliteit – heeft Alklima Wattz ontwikkeld. Een paraplulabel waaronder steeds meer producten met toegevoegde waarde in verduurzaming worden toegevoegd. De samenwerking voor Wattz tussen Zehnder, ABB en Alklima, ontstond op Building Holland. Deze bedrijven vullen elkaar aan om een totaalconcept aan te bieden dat eindgebruikers een energiesprong laat maken. “We blijven een groei zien in de toepassing van deze oplossing en warmtepompen voor woningbouw in het algemeen.”

Diezelfde groei betekent dat het kantoor te krap is geworden. “Toen we in 2003 dit gebouw in Alblasserdam betrokken werkten we hier met acht mensen. Tegenwoordig werken we hier met 60 professionals en staan er nog eens twaalf vacatures open om in te vullen. We gaan ons gebouw uitbreiden, inclusief parkeermogelijkheden. Verder gaan we het nieuwe gebouw energieneutraal maken. We willen natuurlijk wel een gebouw dat weer klaar is voor deze tijd.”

In het kader van het zilveren jubileum is het eerst tijd om successen te vieren en na te denken over verdere groei. “Allereerst gaan we met het eigen personeel een fabrieksbezoek plannen. Daarnaast willen we voor klanten en relaties een feest organiseren om het jubileum te vieren.” Ook Mitsubishi Electric staat in de schijnwerpers met een 100-jarig bestaan in 2021. Mitsubishi Electric heeft om dit te vieren een actieplan opgesteld, waarin zij streven naar 30% CO2-reductie, zowel voor ontwikkeling als voor het fabricageproces. Hierbij staan Reduce, Reuse & Recycle centraal. Een ander speerpunt is om duizend werknemers tot milieuspecialisten op te leiden. “Dat doen zij om kennis door te kunnen geven aan de volgende generatie.”

Waardering voor vakmanschap

Tijdens Building Holland lanceerde Alklima de campagne; De Vakheld. ”De campagne heeft twee doelen”, vertelt De Jong. “Allereerst moet de campagne laten zien dat succes altijd teamwork is. Wij leveren vanuit Mitsubishi Electric Living Environment Systems met onze warmtepompen, airconditioners, warmtewisselaars, ventilatiesystemen en andere klimaatsystemen topproducten. En vanuit onze importeursrol bieden we installateurs, architecten en technisch adviesbureaus optimale ondersteuning in onder meer snelheid en advies. Maar de monteurs van onze dealers zijn degenen die bij de zakelijke en particuliere eindgebruiker het verschil maken. Met hun deskundigheid, maar ook vriendelijkheid en klantgerichtheid. Door ze vakheld te maken, krijgen ze de waardering die ze verdienen.”

En dan is er nog dat tweede doel. Namelijk door via de vakhelden te laten zien hoe geweldig het werk in de klimaattechniek is. “Zo hopen we ook jongeren te enthousiasmeren om bij te dragen aan een maatschappelijk zeer relevant thema, de energietransitie.” In dit artikel lees je meer informatie over De Vakheld 2019.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Alklima